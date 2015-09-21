Петр Налич исполнит "Песни менестрелей" в сопровождении оркестра

Фото предоставлено организаторами

1 октября в Театре Эстрады певец Петр Налич представит зрителям свою новую концертную программу "Песни менестрелей", сообщают организаторы.

Концерт пройдет в сопровождении живого оркестра под управлением Федора Сухарникова и хора под началом Алии Мухаметгалеевой.

Гости вечера услышат композиции, объединяющие средневековые и рыцарские мотивы. По словам самого исполнителя, также ожидается стилизация под старинную хоровую казачью песню.