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21 сентября 2015, 13:03

Культура

Петр Налич исполнит "Песни менестрелей" в сопровождении оркестра

Фото предоставлено организаторами

1 октября в Театре Эстрады певец Петр Налич представит зрителям свою новую концертную программу "Песни менестрелей", сообщают организаторы.

Концерт пройдет в сопровождении живого оркестра под управлением Федора Сухарникова и хора под началом Алии Мухаметгалеевой.

Гости вечера услышат композиции, объединяющие средневековые и рыцарские мотивы. По словам самого исполнителя, также ожидается стилизация под старинную хоровую казачью песню.

Дата: 1 октября в 19.00

Место: Театр эстрады

Цена: от 1500 рублей

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