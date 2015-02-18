Клуб "Б2" закроется 1 марта

Фото: facebook.com/b2club

1 марта клуб "Б2" на время прекратит свою работу. Об этом сообщается в его официальной группе в Facebook.

"Мы ищем новую площадку. Клуб с 15-летней историей завершает свой нынешний путь громкими концертами звезд российской рок-сцены, и мы от всей души приглашаем вас их посетить и попрощаться со стенами легендарного заведения, известного абсолютно всем, кто дышит клубной жизнью", - говорится в сообщении в соцсети.

Пока клуб ищет площадку, команда "Б2" займется реализацией концертов джаз-клуба "Союз композиторов".

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"У клуба закончен договор аренды, и его не пролонгируют. Владелец здания сменился и очистил его от всех арендаторов", - сообщила M24.ru пиар-директор клуба "Б2" Екатерина Галкина.

Касательно формата будущих концертов клуба, по мнению Галкиной, "большие форматы уже отмерли, новому клубу нужна приятная атмосфера и качественный контент".



Московский музыкальный клуб "Б2" был открыт в 2001 году. Он является наследником старейшего московского рок-клуба "Бункер". Основатели заведения - Юрий Коник и Владимир Козлов. Клуб занимает пять этажей, а его общая площадь - 1700 квадратных метров. На первом этаже - диско-бар, на втором - ресторан и малый концертный зал, на третьем - суши-бар. Четвертый и пятый этажи - главная концертная площадка клуба. Адрес клуба: ул. Большая Садовая, 8/1





Напомним, в ноябре 2014 года из-за долгов был закрыт клуб "Солянка".