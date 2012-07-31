Площадь московских кладбищ увеличится на 102,5 гектара

ИТАР-ТАСС

Власти столицы планируют к 2014 году ввести в эксплуатацию 102,5 гектара новых территорий для захоронений, говорится в пресс-релизе департамента строительства столицы. По мнению чиновников, новые площади полностью обеспечат потребность Москвы в кладбищенских территориях.

В частности, власти заявили об уже завершившемся расширении Троекуровского кладбища на 8,6 га. До конца 2012 года планируется завершить 2-й этап реконструкции Николо-Архангельского крематория.

Всего в 2012 году предусмотрены проектно-изыскательские работы по десяти объектам похоронной отрасли, в том числе реконструкция Николо-Архангельского крематория, строительство кладбища в Дмитровском районе Московской области, расширение Перепечинского кладбища на 25 га и т.д.

Кроме того, в 2012-2013 годах будет проведена реконструкция Ваганьковского и Новодевичьего кладбищ. Здесь планируется заменить инженерные сети, обустроить общественные туалеты и павильоны ритуальных услуг. При этом облик историко-архитектурных памятников останется неизменным.