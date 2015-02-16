Кинообзор недели: Ироничные спецагенты, волшебные ботинки и сказочная эротика

Кадр из фильма "Kingsman: Секретная служба"

Секретная служба в тайном метро, эротическая порка с отсылками к сказкам и женское кино про волшебные ботинки. Кинообозреватель M24.ru Семен Кваша выбрал три фильма этой недели, которые не должны пройти мимо вас.

Kingsman. Секретная служба

Под обычным (ну как обычным – исключительным, старинным и прекрасным) портновским ателье на Севиль Роу в Лондоне находится тайное метро. Оно ведет в штаб независимой международной спецслужбы Kingsman, которая стоит на страже интересов всего мира. Агенты называются именами рыцарей круглого стола, ну и правда, они считают себя рыцарями в костюмах. Правит ей не очень приятный тип (Артур, разумеется), который считает, что настоящими рыцарями могут быть только потомственные аристократы. И вот на смену павшему товарищу нужно найти нового витязя, которым должен стать Эггси ("Яичко"?) – юный гопник, который ни одного дела в жизни не довел до конца. И именно ему предстоит спасти мир от сумасшедшего злодея (и получить за это, гмм, изысканную награду от скандинавской принцессы).

Фильм "Kingsman. Секретная служба", снятый Мэтью Воном по комиксу Марка Миллара, прекрасен во всех отношениях. Там есть некоторое количество постмодерна и отсылок к другим фильмам, прежде всего к золотому веку Бондианы, до того как агент 007 стал похож на полноценного кагэбэшника. Но на это можно вообще не обращать внимания, потому что там все быстро, весело, остроумно. Колин Ферт, Майкл Кейн, Сэмюэл Джексон, Марк Стронг, безногая каратистка на бритвенно-острых торсионных протезах, взрывающиеся головы и самая лучшая, самая лаконичная роль девушки главного шпиона. Короче говоря, следует все бросить, идти на этот фильм, досидеть до конца титров (там будет милый подарочек) и сделать так, чтобы Мэтью Вон, автор "Пипца", "Пипца-2" и чудесной "Звездной пыли", снял бы сиквел.

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Пятьдесят оттенков серого

Но, понятное дело, сначала все пойдут на "50 оттенков серого". Две хорошие вещи можно сказать об этом фильме. Во-первых, он лучше книги. Проданная 100-миллионным тиражом адская женская графомания с генитальными зажимами написана чудовищно плохо даже по меркам своего жанра, а фильм снят аккуратненько и с некоторым даже лоском. Во-вторых, с этой недели все перестанут говорить о "Левиафане" и будут вместо этого обсуждать кино про эротическую порку. В основном, конечно, ругать: собственно, эротические сцены сняты предельно целомудренно и даже немного импотентно, герои не очень выразительные, сюжет все же фантастически глупый и неправдоподобный (сценарист Келли Марсел очень старалась, но чуда не совершила). И вообще "Девять с половиной недель" лучше.

Но если абстрагироваться от ремня, веревки, галстука и многохвостой витой плети, можно увидеть там массу интересного. Понятно, что госпожа Э.Л. Джеймс засунула в свой корявый текст (а сценаристы бережно перенесли на экран) все важнейшие европейские сказки про девочек. И "Золушку", и "Красавицу и чудовище" (это будет виднее в сиквелах, но вообще-то это роман перевоспитания), и, главным образом, "Синюю Бороду". Мистер Грей, садист-миллиардер, хочет разместить свою жизнь в разных комнатах. "Вот тут твоя спальня, вот тут – игровая, где я буду тебя трахать и пороть, я сплю на другом этаже". А мисс Стил, взрослая девственница, хочет спать с любимым в обнимку и делить с ним жизнь, что его категорически не устраивает. Вообще-то это сюжет для полноценной трагедии.

Равно, кстати, как и контракт, который должны подписать участники этого странного процесса – изначально очень дурной и неравноправный. "Ты получишь удовольствие, когда будешь меня подвешивать и пороть, а что получу я?" – "Меня!" Как-то это напоминает худшие романтические истории из нашей жизни. Ты будешь готовить, стирать, убирать, растить детей и работать, а взамен получишь меня.

Короче, не верьте тем, кто скажет, что кино просто скучное и плохое. По крайней мере, оно непростое.

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Берцы

Хотя, конечно, "50 оттенков" проще, чем "Берцы", вышедший в ограниченный прокат фильм Кати Шагаловой – странная и мрачная сказка про журналиста, которому случайно достались волшебные ботинки. Скажи им: "Иди, куда надо" – и они сами выведут. Потерявшегося по жизни парня, живущего с любящей мамой и немного безумной сестрой, они вывели к красивой замужней тетке, худой и взрослой. Ну, он и начинает отношения с изнасилования.

И дальше насилие, отвратительное и безжалостное, становится главным героем фильма, выходом из душной повседневной бессмыслицы, освобождением и закономерным итогом. Кино Шагаловой уже сравнили с шедеврами Балабанова (хотя интонация, кажется, очень сильно отличается – гораздо нежней, как ни странно). Но и вообще это (в хорошем смысле) женское кино: снять настолько безжалостный и душный фильм про желание, материнский инстинкт и попытку глуповатого упрямого мужика вырваться из всего этого – настоящий подвиг, безусловно заслуживающий внимания.

Только не надо устраивать из этого фильма свидание на 14 февраля. Лучше и вовсе взять детей и пойти на "Губку Боба в 3D". Тут уж точно не прогадаешь.

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Семен Кваша