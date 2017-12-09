Возвращение Джока Стерджеса, Александр Косолапов и другие выставки декабря

Возвращение Джока Стерджеса, Александр Косолапов, "Передвижники и импрессионисты" в ГМИИ и многое другое: рассказываем, куда пойти в выходные, какие выставки откроются в Москве в ближайшее время и что вообще происходит в современном искусстве.

Без смущения 2.0/18+

Джок Стерджес

Скандальная выставка Джока Стерджеса, преждевременно закрытая в прошлом году, вернулась в Центр фотографии им. братьев Люмьер. И вновь со скандалом. Хотя экспертиза прокуратуры признала полное отсутствие признаков преступления, уже на открытии хулиганы попытались испортить работы. Новая фотоэкспозиция дополнена документами, излагающими суть конфликта, и экспертным заключением о высокой художественной ценности представленных работ. Напомним, что в проекте "Без смущения" Стерджес запечатлел несколько поколений нудистских семей из Америки и Европы.

Когда: 8 декабря−8 января



Где: Центр фотографии им. братьев Люмьер



Стоимость: 200−430 рублей

Александр Косолапов. "Ленин и кока-кола"

Александр Косолапов. Ленин и кока-кола

Впервые в России проходит ретроспектива одного из виднейших представителей соц-арта Александра Косолапова. До своей эмиграции в США в 1975 году он был известен как один из основоположников московского концептуализма. После нее художник обнаружил между жителями разных полушарий настолько много общего, что счел возможным смешивать в своих новых работах политическую, медийную и даже религиозную символику обеих культур.

Когда: 29 ноября−11 февраля



Где: Московский музей современного искусства



Стоимость: 300−500 рублей

На краю цвета

На краю цвета

Институт русского реалистического искусства (ИРРИ) представляет живопись одной из самых ярких и самобытных художественных школ в России – Владимирской. Эти художники совершили цветовой прорыв в русском искусстве XX века. Синтез народного искусства и классического художественного образования стал основой их стиля, а эксперименты отсылают к аналогичным опытам Игоря Грабаря и Винсента Ван Гога. В состав выставки вошли работы большого количества художников, а также образцы лаковой миниатюры и стекла, редкие фото и документы из архивов художников.

Когда: 22 декабря−22 апреля



Где: Институт русского реалистического искусства



Стоимость: 300 рублей

Передвижники и импрессионисты. На пути в ХХ век

Эдуард Мане. Кабачок. 1879

Отправной точкой экспозиции послужила публикация историка искусства Нины Дмитриевой "Передвижники и импрессионисты", сопоставившая два феномена, существовавших и развивавшихся параллельно во второй половине XIX века. Выставка, организованная ГМИИ им. А. С. Пушкина совместно с Третьяковской галереей, построена как артистический диалог, в котором Владимир Маковской "беседует" с Эдуардом Мане, Константин Коровин – с Камилем Писсарро, а Репин – с Ван Гогом и Моне.

Когда: 30 ноября−25 февраля



Где: Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина



Стоимость: 150−300 рублей

Арт-эксперимент. Лаборатории земного выживания

Лаборатории земного выживания

Ежегодно музей "Гараж" организует декабрьский интерактивный проект, в котором можно принять участие. В этом году кураторы пригласили к сотрудничеству Анастасию Потемкину. В своем проекте она объединила тему экологии и магического мышления. В музее она высадила растения, которым исторически приписывались магические свойства, а в установках с талой водой с крыши музея поселила рыб – они производят питательные вещества для корней высаженных растений. Группа "Куда бегут собаки" представила интерактивную инсталляцию, выдающую "предостережения или откровения", сгенерированные на основе "Божественной комедии" Данте, переведенной на язык электрических цепей, а Поль Граньон приглашает на мастер-класс, в рамках которого участники будут строить роботизированные деревья из электронного мусора.

Когда: 19 декабря−8 января



Где: западная галерея музея “Гараж”



Стоимость: 500 рублей

Декабрьские открытия в музее АRT4

Питер Вильямс. Без названия. 1942

В рамках декабрьских открытий музей АRT4 представит серии работ ученицы Михаила Врубеля Александры Коноваловой и художника-оформителя постановок Большого театра, работавшего в 1940−1950-х годах, Петра Вильямса из коллекции искусствоведа и исследователя Любови Агафоновой, а также персональный проект молодой художницы Marinesca. Открытие состоится 13 декабря, но свою работу выставки продолжат до конца новогодних праздников.

Когда: 14 декабря−19 января



Где: музей АRT4, Хлыновский тупик, 4

Декабрьский вечер вернисажей на "Винзаводе" и открытие выставки Ирины Кориной "Не только про тебя"

Ирина Корина

На протяжении всего года кураторы юбилейного цикла "Прощание с вечной молодостью" показывали на "Винзаводе" самых ярких художников нового поколения. Каждый из них пытался определить новые способы коммуникации со зрителем и пространством. В своем проекте "Не только для тебя" Ирина Корина дает нам возможность не только посмотреть по-новому на сам "Винзавод", но и размышляет о роли художника в контексте современного искусства.

Когда: 12 декабря−январь 2018



Где: ЦСИ "Винзавод"