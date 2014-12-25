Банкам могут запретить отбирать квартиры при неуплате валютной ипотеки

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В Госдуму внесен законопроект, направленный на защиту прав физических лиц, которые заключили договор ипотеки в иностранной валюте. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Предполагается, что банк, в случае неуплаты заемщиком части долга, выраженного в валюте, не сможет взыскать с последнего залог, если долг существенно увеличился в рублевом выражении (более 25%).

Если сумма кредита существенно увеличилась, заемщик сможет потребовать пересчитать задолженность в рубли по официальному курсу на дату заключения договора.

Ранее также стало известно, что Роспотребнадзор намерен разобраться в ситуации, сложившейся на рынке ипотечного кредитования. Особое внимание представители службы уделят соблюдению прав граждан, взявших ипотеку в иностранной валюте.

Созданы две рабочие группы, которые будут помогать заемщикам, испытывающим трудности с выплатой кредитов, решить эту проблему с кредиторами.

Напомним, 13 декабря к скверу у Центрального банка вышли с плакатами заемщики валютной ипотеки. Из-за сложившейся экономической ситуации их выплаты по кредиту увеличились в два-три раза, а долги банкам на сегодняшний день на 30-40 процентов превышают стоимость квартир, приобретенных в иностранной валюте.

Трудности у заемщиков возникли из-за падения курса рубля. Большинство из них брали кредит в то время, когда доллар стоил 22-23 рубля. Некоторые заемщики брали ипотеку не в долларах, а в евро. Кроме того, в некоторых банках существовала возможность взять ипотеку в швейцарских франках или японских иенах.