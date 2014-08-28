В Москве будут судить семью аферистов, "продававшую" металл через интернет

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Следователи столичного глава МВД передали в суд дело о мошенничестве на 79 миллионов рублей, связанном с продаже металла через интернет, сообщает пресс-служба главка полиции по Москве.

По данным правоохранителей, мошенники размещали в Сети предложения о продаже изделий из металла, причем работали они только по предоплате. Покупатели переводили им деньги, но своих обязательств лжепродавцы не выполняли.

Общая сумма ущерба составила 79 миллионов рублей, было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере", максимальное наказание по которой составляет шесть лет колонии.

В настоящее время арестованы трое фигурантов дела, причем они приходятся друг другу близкими родственниками.