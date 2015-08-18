Подключиться к Wi-Fi можно будет через аккаунт сайта госуслуг

Москвичи смогут авторизоваться в сетях городского Wi-Fi с помощью логина и пароля к Единой мобильной платформе правительства Москвы (ЕПМ), а также через аккаунт московского портала госуслуг, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий. Ранее идентифицироваться в сети можно было только по номеру мобильного телефона.

Новые способы авторизации уже доступны на большей части территорий и объектов, оснащенных хот-спотами городской сети – в 57 зданиях общежитий вузов и на ВДНХ. К осени 2015 года авторизоваться с помощью логина и пароля ЕМП или аккаунта московского портала госуслуг можно будет везде, где развернута городская сеть Wi-Fi. Нововведение не потребовало от города дополнительных затрат.

За первые недели пилотного функционирования новых способов авторизации доля пользователей, которые предпочли их SMS-идентификации, составила 5 процентов.

Сейчас бесплатным доступом к городскому Wi-Fi в Москве обеспечено 141 общежитие и 8 учебных корпусов в 31 столичном вузе. Пропускная способность магистральных каналов доступа в интернет варьируется от 150 до 900 Мбит/с и зависит от количества проживающих в общежитии студентов. В среднем каждый месяц студенты скачивают порядка 430 Тб информации.

Кроме того, более 700 точек доступа в городской сети Wi-Fi установлены на 21 открытой территории города - в парках, пешеходных зонах и на велодорожках. Ежемесячно пользователи в этих зонах скачивают до 4 Тб данных.

Что касается Wi-Fi в столичном метро, то идентификация через аккаунт портала госуслуг действует здесь с 15 июля.