Минсвязи разъяснило, как получить доступ к Wi-Fi в общественных местах

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Министерство связи России 18 августа опубликовало постановление, разъясняющее, как операторы связи смогут идентифицировать пользователей для предоставления им доступа к Wi-Fi в общественных местах. Однако в пресс-службе департамента информационных технологий M24.ru сообщили, что в ближайшее время процедуру получения доступа к беспроводному интернету в Москве менять не будут.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи, оператор связи, установивший точку доступа к Wi-Fi, может предложить пользователю ввести номер мобильного и выслать sms с кодом подтверждения данных. Также гражданин сможет указать свою фамилию, имя и отчество, которые оператор проверит с помощью учетной записи на Едином портале государственных услуг. Кроме того, пользователи смогут подтвердить свою личность, предъявив документы, хотя в разъяснениях не прописано, каким способом можно это сделать, подключаясь к беспроводному Wi-Fi в парке или вагоне метрополитена.

Департамент информационных технологий Москвы уже сообщал M24.ru, что поправки касаются только пунктов коллективного доступа, расположенных в отделениях Почты России, и таксофонов, способных раздавать сигнал Wi-Fi. Сегодня пресс-секретарь департамента Елена Новикова вновь подтвердила нашему изданию, что новое разъяснение не меняет сути постановления Минсвязи: в существующей редакции постановления говорится только о пунктах коллективного доступа в Интернет. "Сейчас во всей имеющейся нормативной базе пункты коллективного доступа упоминаются только в связи с универсальной услугой связи – это пункты в отделениях "Почты России", – сообщила Елена Новикова. Данные пункты нельзя считать точками доступа к Wi-Fi в общественных местах.

Департамент информационных технологий направил в Минсвязи официальное письмо с просьбой дать определение пунктов коллективного доступа, о которых говорится в постановлении.

Кроме того, по словам Елены Новиковой, в Москве сейчас существует 6,5 тысяч публичных точек доступа в интернет, а заказчиком и конечным потребителем данной услуги является правительство Москвы, предоставляющее гостевой доступ пользователям. "Естественно, всю информацию о себе мы уже раскрыли, – объяснила пресс-секретарь департамента, - поэтому просим Министерство связи пояснить, как нам действовать в этом случае".

До получения официального ответа на запрос департамент информационных технологий не будет менять порядок доступа к Wi-Fi и пунктам коллективного доступа в Москве.