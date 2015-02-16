На сайте Мосэнергосбыта можно будет передавать показания водосчетчиков

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До 1 апреля 2015 года на сайте "Мосэнергосбыта" появится новый сервис по передаче показаний водосчетчиков и оплате услуг, заявил журналистам заместитель гендиректора компании по развитию и маркетингу компании Сергей Кюрегян.

По его словам, пользователи личного кабинета "по аналогии с порталом госуслуг" смогут не только передавать показания электросчетчиков и оплачивать счета за электроэнергию, но и передавать показания приборов учета воды, оплачивать различные услуги ЖКХ, а также ряд других государственных и негосударственных услуг. Аналогичный сервис будет доступен и в терминалах самообслуживания Мосэнергосбыта, которые расположены в офисах компании и центрах госуслуг.

Гендиректор ОАО "Мосэнергосбыт" Андрей Ковалев сообщил журналистам, что к концу февраля количество пользователей личного кабинета "Мосэнергосбыта" достигнет 2,4 миллиона. "Более 200 тысяч клиентов отказались от бумажных счетов в пользу email-рассылки", - отметил он.

Также компания планирует усовершенствовать личный кабинет для юрлиц: в нем появится возможность выбора тарифа, а также можно будет платить за газ, воду и отопление. Помимо этого "Мосэнергосбыт" запустит новые сервисы - автоматического помощника в контакт-центре и виртуального консультанта на сайте.

По словам Андрея Ковалева, в 2014 году чистая прибыль ОАО "Мосэнергосбыт" выросла по сравнению с предыдущим годом на 12,5 процентов до 900 млн рублей. Количество клиентов компании увеличилось на 130 тысяч – до 7 миллионов 220 тысяч абонентов, из которых 282 тысячи – юридические лица и более 6,9 миллионов – физические лица. Во втором квартале 2015 года компания ожидает зарегистрировать 7-миллионного бытового потребителя. Общий рост по выручке и объему продаж в "Мосэнергосбыте" в 2014 году составил более 5 процентов.

Общая сумма дебиторской задолженности потребителей электроэнергии перед "Мосэнергосбытом" выросла по итогам прошлого года на 50 миллионов рублей. Впрочем, компании удалось снизить на 500 миллионов рублей просроченную дебиторскую задолженность.

По группе ЖКХ долг по итогам 2014 года составил 2,5 миллиарда рублей, из которых 2 миллиарда приходится на предприятия ЖКХ Подмосковья. Как отметила замдиректора по работе с клиентами "Мосэнергосбыта" Ольга Роганова, в 2014 году из-за задолженности компания ограничила подачу электроэнергии 3 тысячам предприятий ЖКХ, в том числе 600 котельным. В минувшем году "Мосэнергосбыт" подал более 700 исковых заявлений в связи с задолженностью по ЖКХ, при этом по девяти предприятиям, которые задолжали в общей сложности 260 миллионов рублей, было инициировано банкротство, сказала Ольга Роганова.

Отметим, что лидеры задолженности по ЖКХ не меняются – это Орехово-Зуевский район, Сергиев Посад, Пушкинский район и Воскресенск. По данным "Мосэнергосбыта", за последние два года рост просроченного долга по Подмосковью составил 66%.

Гендиректор компании отметил, что против должников в 2014 году применялись такие меры, как изменение систем мотивации, привлечение коллекторских агентств, а также внедрение механизма расчета пеней для бытовых потребителей за несвоевременные платежи.