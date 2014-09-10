Москвичи жалуются на подорожание продуктов

Столичные покупатели жалуются на подорожание продуктов

Москвичи отмечают рост стоимость некоторых продуктов питания. Речь в основном о морепродуктах, сырах и кисломолочных изделиях, сообщает канал "Москва 24".

Некоторые виды товаров стали дороже на 20 процентов, другие - вовсе исчезли с прилавков. Покупатели считают, что виной этому санкции, а эксперты уверяют, что этот рост цен - это естественный процесс.

По данным покупателей, значительней всего подорожали кисломолочные продукты и рыба. В начале сентября зрители канала "Москва 24" обнаружили на полках мидии из Крыма, но в норвежской упаковке. Оказалось, что поставщик заранее произвел определенное количество упаковки, и чтобы не увеличивать себестоимость продукции начали наклеивать фактическое место отлова этих мидий.

Кроме того, с полок постепенно исчезают элитные сыры, однако вскоре их производство могут освоить российские фермеры. В частности, американец Джей Роберт Клоуз делает в Подмосковье "чеддер", "эдам", "рокфор", "гауду" и еще около 20 сортов сыра.

Что касается говядины, то подпавшую под санкции австралийскую - вполне успешно заменило мясо из Бразилии, правда, цена выросла почти в два раза.

"К сожалению наши партнеры по БРИКС не преминули воспользоваться ситуацией и поднять цены сначала на 20 процентов, потом на 50 процентов, потом на 100 процентов", - сетует директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков.



При этом председатель Комитета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов утверждает, что цены росли бы в любом случае. "Кто отменял инфляцию издержек? Никто. У нас по прежнему будут расти тарифы и все что с этим связано. Нам главное не допустить еще один вид инфляции - инфляции ожидания", - сказал он.



Напомним, Федеральная антимонопольная служба открыла горячую линию, на которую граждане могут сообщать о повышении цен на продукты. Написать жалобу о подорожании продуктов можно на сайте ведомства. Кроме того, ведомство осуществляет мониторинг цен крупных хозяйствующих субъектов и намерено применять меры антимонопольного реагирования, если будут выявлены факты повышения цен.

Сообщить о подорожании продуктов можно также и в Общественную палату Российской Федерации. Горячая линия ОП по мониторингу цен на продукты работает по будням с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный. Телефон: 8-800-700-8-800. Кроме того, обращения вместе с фотографиями и видео ценников, чеков, накладных и других документов можно присылать на электронный адрес: obr@oprf.ru, а также в Facebook и Twitter Общественной палаты.

7 августа Россия объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия. Например, Россельхознадзор разрешил ряду чилийских предприятий поставлять в Россию рыбу и другие морепродукты.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в столичных магазинах нет дефицита продовольствия, объем импорта товаров не так велик. По его словам, многие торговые сети уже смогли переориентироваться на отечественного производителя.