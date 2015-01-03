На юге столицы мужчина пострадал от взрыва петарды

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Один человек пострадал на юге Москвы в результате взрыва петарды. Пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу №36, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в 0.30. Мужчина пытался взорвать петарду на территории ЗИЛа, но она сдетонировала у него в руках.

Пострадавший получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

Отметим, что накануне схожий инцидент произошел в Австралии. Мужчина получил травму после самостоятельного запуска пиротехники.

Искры от фейерверка попали на мобильный телефон пострадавшего. Заряд отрекошетил от экрана и попал австралийцу в руку. Мужчина получил ожог, ему потребовалась помощь медиков.