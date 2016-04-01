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Культура

01 апреля 2016, 19:44

Граффити по мотивам фильма "Герой" открыли в центре Москвы

граффити культура премьера РВИО фильм Герой

Фото: пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО)

В центре Москвы появилось граффити по мотивам фильма "Герой". Завершение рисунка площадью 195 квадратных метров на фасаде дома по адресу: улица Садовая-Черногрязская, дом 4, строение 1 приурочили ко дню российской премьеры киноленты.

Как отмечает пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО), граффити к фильму "Герой" стало первой работой, которая появилась в Москве в рамках Года российского кино.

"Граффити – уникальное уличное искусство молодых и активных. Мы, создавая "Героя", хотели соединить историю и современность, дать возможность молодежи, которая ходит в кино, узнать о событиях столетней давности. Поэтому и сообщить потенциальным зрителям о нашем фильме мы решили на понятном им языке. Мы уверены, что граффити органично впишется в городскую среду, его будут фотографировать, будут приводить друзей и знакомых посмотреть на нашего героя", – отметили продюсеры картины Эльмира Айнулова и Наталия Дорошкевич.

"Скоро мы будем отмечать столетний юбилей событий, описываемых в нашей ленте: Первая Мировая война, гражданская война, "Ледяной поход". Нам показалось, что будет правильно сказать сегодня о том времени, о том поколении людей. Отдать дань героям России, офицерам и солдатам, судьбы которых затронула эта война", – добавил режиссер Юрий Васильев.

Консультантом в создании сценария фильма, а позднее и граффити, выступило РВИО. В 2015 году общество совместно с департаментом культуры Москвы реализовало арт-проект "Наши герои". Так на фасадах центральных улиц столицы появилось 10 граффити, рассказывающих о подвиге защитников Москвы в годы Великой Отечественной войны.

В этом году по мотивам отечественных кинолент в Москве могут создать еще несколько граффити. Рассматриваются варианты картин по фильмам: "Офицеры", "Битва за Москву" и "Повесть о настоящем человеке".

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