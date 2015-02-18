Как столичные центры госуслуг будут работать в праздники

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В связи с празднованием Дня защитника Отечества изменится график работы столичных центров госуслуг.

Так, 21 и 22 февраля многофункциональные центры будут открыты для посетителей с 8:00 до 20:00 часов. А вот 23 февраля у центров выходной.

С 24 февраля центры госуслуг заработают в обычном режиме – с 8.00 до 20.00 без обеда и выходных.

Напомним, многофункциональные центры позволяют москвичам экономить до двух рабочих дней в год. По словам Сергея Собянина, услугами МФЦ могут пользоваться уже 9,5 миллиона москвичей. Мэр добавил, что через портал городских услуг проходит 25 процентов контактов граждан с органами власти, это более 3 миллионов пользователей с 3,5 миллионами обращений в месяц.

"Мосгорсправка": МФЦ Москвы

Сергей Собянин отметил, что завершить создание сети МФЦ во всех районах Москвы планируется в 2016 году. Сейчас в Москве работают 96 МФЦ, обслуживающих 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей мегаполиса.

На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса. Всего столичные МФЦ предоставляют 148 услуг и выдают 248 видов документов. Кроме того, в МФЦ можно поучаствовать в опросах сервиса "Активный гражданин".

Отметим, при планировании посещения многофункционального центра есть возможность посмотреть на Портале городских услуг количество человек в очереди за той или иной услугой и выбрать наименее загруженный центр для оформления документов.