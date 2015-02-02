Два центра госуслуг "Мои документы" открылись в столице

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

На западе и юго-западе столицы начали прием посетителей два центра госуслуг, сообщили M24.ru в пресс-службе МФЦ Москвы.

Так, центр госуслуг открылся в районе Зюзино на Одесской улице. Всего здесь будет работать более 50 окон приема посетителей. Еще один центр госуслуг "Мои документы" заработал в Западном округе на улице Удальцова. В двухэтажном здании будет работать 57 окон приема посетителей.

Как и все столичные центры госуслуг, центры районов Зюзино и проспект Вернадского открыты 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00.

Отметим, на сегодняшний день во всех округах Москвы работают более 100 центров госуслуг, 7 из них оформлены в новом стиле "Мои документы". Они предоставляют 151 услугу и свыше 200 видов документов. Ежедневно центры госуслуг обслуживают более 60 тысяч посетителей.

Как записаться в МФЦ онлайн

Найти свой МФЦ, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг.

Напомним, постепенно столичные МФЦ будут переходить на работу под новым брендом - "Мои документы". Фирменный стиль офисов "Мои документы" включает единые навигационные стандарты, единое наружное и внутреннее оформление помещений и фасадов зданий, мобильных офисов МФЦ, дорожных знаков, корпоративной одежды сотрудников и так далее.

Осенью у столичных МФЦ появились единые правила – "Московский стандарт госуслуг". Идею введения стандарта качества обслуживания посетителей и правил поведения предложили участники краудсорсинг-проекта "Мой офис госуслуг", который проходил летом 2014 года.