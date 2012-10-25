Гостиницу Radisson Slavyanskaya продадут за 5,27 млрд рублей

Торги пройдут 6 декабря, начальная цена лота превышает пять миллиардов рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 14 ноября

Власти столицы готовятся к проведению аукциона по продаже здания гостиницы Radisson Slavyanskaya и участка на площади Европы в центре столицы, который занимает отель. Начальная цена торгов составляет 5,27 миллиарда рублей.

Общая площадь составляет 60,523 тысячи кв. метров, а площадь участка на площади Европы, который занимает гостиница, - 3,24 гектара, сообщает РИА Новости.

Шаг аукциона установлен в размера 263,5 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе можно подать до 14 ноября 2012 года, а сам аукцион состоится 6 декабря.

Ранее сообщалось, что московские власти хотят продать Radisson Slavyanskaya до Нового года. Планировалось, что начальная цена лота составит 8 миллиардов рублей. Также сообщалось о готовящейся продаже 50% в управляющей компании ООО "Славянская гостиница и деловой центр".

Напомним, 30 августа ушла с молотка старейшая гостиница Москвы - "Метрополь". Пятизвездочный отель купили за 8 миллиардов 874 миллиона рублей.