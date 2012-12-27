Установлена личность предполагаемого виновника ДТП на западе Москвы

Установлена личность предполагаемого виновника ДТП на пр.Вернадского

27 декабря в ДТП проспекте Вернадского погибли два человека. Полицейские задержали предполагаемого виновника аварии. По словам очевидцев, в момент аварии водитель автомобиля был сильно пьян.

Авария произошла рано утром в четверг в районе дома 97 по проспекту Вернадского. Неизвестный на автомобиле Subaru сбил женщину. Пострадавшая погибла на месте.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили поврежденный автомобиль, рядом с которым находился труп мужчины. По версии полицейских, его протащило под днищем автомобиля несколько сотен метров.

По горячим следам были задержаны подозреваемые гонщики 18-летний Роман Мавланов, пилот европейской команды Tech 1 и 17-летний Георгий Гиоев, который в результате ДТП получил повреждения и был отправлен в больницу.

Позже на место аварии добровольно явился третий участник ДТП ‒ кандидат в мастера спорта по картингу Григорий Сурлье. Кто именно находился за рулем автомобиля, разбирается полиция.

Авария на проспекте Вернадского ‒ уже не первый случай, когда под колесами пьяных водителей гибнут пешеходы.

22 сентября 2011 года Nissan выскочил на тротуар на пересечении Каширского шоссе и Пролетарского проспекта. В аварии погибли две девушки-студентки МИФИ, которые ждали зеленого сигнала светофора на пешеходном переходе. Еще девять человек пострадали. Следствие установило, что предприниматель Валерий Крюков в момент управления автомобилем был пьян. Суд приговорил его к восьми годам колонии, а также обязал выплатить по 1 миллиону рублей семьям погибших, и по 500 тысяч ‒ пострадавшим.

21 июля 2012 года в подмосковном городе Старая Купавна иномарка, за рулем которой находилась нетрезвая москвичка Екатерина Заул, сбила насмерть пятерых пешеходов, в том числе девочку семи лет. По данным следствия, причиной аварии стало то, что Заул не справилась с управлением, совершая обгон попутного автомобиля. Суд приговорил 23-летнюю москвичку к восьми годам лишения свободы.

22 сентября 2012 года на Минской улице Александр Максимов, находясь за рулем автомобиля Toyota в нетрезвом виде, вылетел с проезжей части на автобусную остановку, где десять человек ожидали транспорт. Под колесами пьяного водителя погибли семь человек, в том числе пятеро воспитанников детского дома-интерната.

10 декабря в Госдуму был внесен законопроект, который должен ужесточить наказание за вождение автомобилем в нетрезвом состоянии. После принятия закона пьяных водителей будут не только лишать прав на два года, но и обяжут выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.