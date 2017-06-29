Смартфон загорелся в руках у школьницы в Екатеринбурге

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Мобильный телефон загорелся в руках 11-летней девочки в Екатеринбурге, сообщает "Дни.ру". В результате школьница получила ожог руки.

Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы Свердловской области. Следствие установит все обстоятельства случившегося, в том числе характер полученных ребенком травм и степень тяжести вреда здоровью девочки.

Опросить собираются не только пострадавшую и ее родителей, но и представителей салона сотовой связи, реализовавшей этот смартфон. Необходимо определить степень вины продавца, так как им оказана услуга, не отвечающая требованиям безопасности и опасная для жизни и здоровья потребителей.