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Технологии

22 января 2015, 10:52

Microsoft представила очки дополненной реальности HoloLens

гаджеты технологии Microsoft новые технологии HoloLens

Корпорация Microsoft презентовала новую операционную систему

На презентации обновлений Windows 10 компания Microsoft представила свои первые очки дополненной реальности под названием HoloLens. В продажу они поступят до конца 2015 года.

HoloLens внешне напоминают очки для горнолыжного спорта. В них встроен специальный чип, с помощью которого они могут накладывать голографические изображения на реальные объекты. Они также распознают жесты, голос и направление взора пользователя. Очки полностью автономные, не требуют подключения к смартфону или компьютеру.

Устройство позволит играть в видеоигры, создавать 3D-модели, смотреть видео, проводить видеоконференции в Skype. Сама Microsoft запустила для Windows 10 приложение HoloStudio, которое позволяет создавать 3D-объекты, а потом распечатывать их с помощью 3D-принетра. Цена устройства пока не известна.

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Одной из первых, кто выпустил очки с функцией дополненной реальности, была компания Google. В апреле 2012 года вышел гаджет GoogleGlass. Владельцами первых очков стали десять тысяч разработчиков устройства в феврале 2013 года. Устройство имеет встроенную камеру для записи того, что происходит вокруг. Также Google Glass могут показывать информацию из интернета прямо перед глазами смотрящего на маленьком экране. В мае в США Google начал свободную продажу Glass без ограничений в рамках открытого бета-тестирования.

Гаджет Google Glass чем-то схож с HoloLens. Однако HoloLens – это законченный продукт, абсолютно автономный и не привязанный к какому-либо устройству.

Отметим, что с 19 января 2015 года компания приостановила продажу Google Glass. Интернет-гигант планирует довести существующую модель до рыночных требований. Дата выпуска новой версии очков пока не определена, но компания заявила, что выпустит гаджет тогда, когда он будет готов. В числе запланированных функций - отслеживание уровня стресса владельца устройства и управление гаджетом силой мысли.

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