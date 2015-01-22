Microsoft представила очки дополненной реальности HoloLens

Корпорация Microsoft презентовала новую операционную систему

На презентации обновлений Windows 10 компания Microsoft представила свои первые очки дополненной реальности под названием HoloLens. В продажу они поступят до конца 2015 года.

HoloLens внешне напоминают очки для горнолыжного спорта. В них встроен специальный чип, с помощью которого они могут накладывать голографические изображения на реальные объекты. Они также распознают жесты, голос и направление взора пользователя. Очки полностью автономные, не требуют подключения к смартфону или компьютеру.

Устройство позволит играть в видеоигры, создавать 3D-модели, смотреть видео, проводить видеоконференции в Skype. Сама Microsoft запустила для Windows 10 приложение HoloStudio, которое позволяет создавать 3D-объекты, а потом распечатывать их с помощью 3D-принетра. Цена устройства пока не известна.

Одной из первых, кто выпустил очки с функцией дополненной реальности, была компания Google. В апреле 2012 года вышел гаджет GoogleGlass. Владельцами первых очков стали десять тысяч разработчиков устройства в феврале 2013 года. Устройство имеет встроенную камеру для записи того, что происходит вокруг. Также Google Glass могут показывать информацию из интернета прямо перед глазами смотрящего на маленьком экране. В мае в США Google начал свободную продажу Glass без ограничений в рамках открытого бета-тестирования.

Гаджет Google Glass чем-то схож с HoloLens. Однако HoloLens – это законченный продукт, абсолютно автономный и не привязанный к какому-либо устройству.

Отметим, что с 19 января 2015 года компания приостановила продажу Google Glass. Интернет-гигант планирует довести существующую модель до рыночных требований. Дата выпуска новой версии очков пока не определена, но компания заявила, что выпустит гаджет тогда, когда он будет готов. В числе запланированных функций - отслеживание уровня стресса владельца устройства и управление гаджетом силой мысли.