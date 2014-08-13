Две голевые передачи Вальбуэна помогли "Динамо" обыграть "Уфу"

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В матче третьего тура Российской футбольной Премьер-лиги московское "Динамо" одержало выездную победу над "Уфой". Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова.

Распечатать ворота хозяев поля столичная команда смогла на 31-й минуте. Звездный новичок "бело-голубых" Матье Вальбуэна со штрафного удара навесил на Кристиана Самба, и тот головой послал мяч в сетку.

Окончательный счет на 61-й минуте установил Кевин Кураньи. Форвард замкнул верховую передачу того же Вальбуэна.

После трех туров "Динамо" набрало 6 очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.