Столичное "Торпедо" потерпело сокрушительное поражение от "Зенита"

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Московское "Торпедо" на выезде потерпело сокрушительное поражение от петербургского "Зенита" со счетом 1:8. Дублями отметились Халк, Рондон и Александр Кержаков.

Счет в матче открыл экс-игрок "Торпедо" и "Локомотива" Игорь Смольников - на 27-ой минуте после навеса в штрафную он отправил мяч головой в ближний угол ворот Юрия Жевнова. А уже спустя 5 минут красивым голом отметился венесуэльский нападающий "Зенита" Саломон Рондон. Не успели "автозаводцы" оправится от второго забитого мяча, как в их ворота был назначен одиннадцатиметровый удар. Пенальти без шансов для вратаря реализовал бразилец Халк.

Уже в самом начале второго тайма Рондон оказался первым на добивании и оформил дубль, а на 54-ой минуте второй мяч на свой счет записал и Халк. Не прошло и 10 минут, как очередной гол после паса Данни забил полузащитник "Зенита" Олег Шатов. На 72-ой нападающий "Зенита" Александр Кержаков с пенальти отправил мяч в сетку ворот, а спустя всего 5 минут уже с игры сделал дубль.

Однако оставить свои ворота в неприкосновенности "Зениту" все-таки не удалось - на 85-ой минуте был назначен третий в матче пенальти, но уже в ворота "сине-бело-голубых". Защитник "Торпедо" Дмитрий Айдов оказался точен, перехитрив голкипера Юрия Лодыгина.

В результате "автозаводцы" опустились на последнюю строчку в турнирной таблице, потерпев второе поражение кряду. Следующий матч "черно-белым" предстоит сыграть дома с пермским "Амкаром".

Напомним, игра между "Зенитом" и "Торпедо" проходила без зрителей. Стадион "Петровский" дисквалифицировали за поведение болельщиков в концовке прошлого сезона, которые выбежали на поле и сорвали матч с "Динамо".