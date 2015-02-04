В РФПЛ не будет лимита на легионеров по схеме "10+15" - Мутко

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Формат лимита на иностранных игроков по системе "10+15" (10 иностранцев и 15 россиян в заявке на сезон) не будет действовать в Российской футбольной Премьер-лиге. Об этом заявил министр спорта Виталий Мутко, передает ТАСС.

В настоящее время в РФПЛ действует схема "7+4", согласно которой на поле в составе команды могут одновременно находиться не более семи зарубежных игроков. В декабре исполком РФС утвердил новую схему, таким образом, с сезона-2015/16 в заявку команды на сезон могут попасть 10 иностранцев и 15 россиян.

"Мы получили положительное заключение правового управления президента на законопроект по регулированию иностранных спортсменов в спорте. В ближайшее время я буду вносить его на заседание правительства. В этом месяце он, надеюсь, пойдет в Госдуму.

Мы предупредили федерации, что в соответствии с поручениями президента, идет работа над тем, что государство будет устанавливать лимит для каждого вида спорта индивидуально. Не нужно было спешить и принимать долгосрочные решения по лимиту, не посоветовавшись. В некоторых видах спорта, в частности в футболе, не посоветовались. Зря они это сделали. Не будет в футболе лимита по схеме "10+15", - заявил Мутко.

Он пояснил, что легионер - это тот, кто не имеет возможности играть за национальную сборную России. "Нам нужна своя модель в спорте. Это не будет рассматриваться как вмешательство государства в дела федерации. Мы просто регулируем свой рынок", - заключил глава министерства.

Ранее Мутко заявлял, что молодые российские футболисты практически не будут иметь шансов, если лимит на легионеров в Премьер-лиге будет изменен на систему "10+15".