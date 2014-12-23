Москвичам показали 9 неизвестных фильмов Альфреда Хичкока

В "Стрелке" рассказали неизвестные истории об Альфреде Хичкоке

В рамках совместного проекта Британского Совета и Института "Стрелка" состоялось открытие фестиваля "Хичкок: девять неизвестных". В течение 9 дней зрителям были показаны немые фильмы британского и американского режиссера, законодателя жанра триллер Альфреда Хичкока. Онлайн-трансляцию провело сетевое издание M24.ru.

Англо-американский сценарист, режиссер, продюсер, непревзойденный мастер "ужасов", король саспенса - этот тихий, смешной толстый англичанин испугал весь мир. Рыцарь-командор Ордена Британской империи, сэр Альфред Хичкок любил повторять, что боится четырех вещей: детей, полицейских, высоких мест и того, что его следующий фильм получится не таким хорошим, как предыдущий.

Родился 13 августа 1899 года в пригороде Лондона в семье бакалейщика и после получения среднего образования совершенно не собирался стать великим режиссером, а поступил в Инженерно-навигационную школу, где изучал такие предметы механику, акустику и навигацию, а параллельно посещал лекции по искусствоведению в Лондонском университете.

В 1915 году во время Первой мировой войны Хичкок записался добровольцем в армию, но из-за избыточного веса ему отказали.

Тогда "королю ужасов" пришлось зарабатывать на жизнь, и с 1920 года судьба занесла его на киностудию, где и началась его кинокарьера... с должности электрика. Вскоре он стал художником отдела рекламы, а затем устроился работать дизайнером титров в кинокомпанию Famous Players-Lasky. Первоначально в его задачи входило рисование карточек с именами актеров для титров, затем он стал сочинять сценарии и ассистировать режиссерам. В 1921 году в той же кинокомпании он познакомился со своей будущей женой Альмой Ревилль.

Британский кинокритик рассказал о жизни и кино Альфреда Хичкока

Свой первый фильм Альфред Хичкок снял в 1925 году. Это была картина "Сад наслаждения", съемки которой проходили в Мюнхене. В 1926 году он снял первый триллер "Жилец". Это был немой фильм, который был озвучен в 1999 году композитором Эшли Ирвином. Сценарий к картине написан по одноименному роману Мари Беллок Лаундес и пьесе "Кто он?", соавтором которой также была Лаундес. Также Хичкоку принадлежит первый британский звуковой фильм, имевший успех в прокате, "Шантаж" (1929).

В 1934 году Хичкок снял захватывающий шпионский триллер "Человек, который слишком много знал". Главные роли исполнили Джеймс Стюарт и Дорис Дэй. Эта картина получила премию "Оскар" за лучшую песню.

С началом Второй мировой войны производство фильмов в Великобритании прекратилось, и Хичкок в 1939 году уехал в Голливуд, где стал работать на звездного продюсера Дэвида Селзника, который часто вмешивался в творческий процесс, но в то же время обеспечивал финансирование и отзывы в прессе. Благодаря его связям первый же американский фильм Хичкока "Ребекка" получил "Оскара" за Лучший фильм года. Но вскоре он разругался с продюсером из-за буквы R в финале "Ребекки". Селзник хотел, чтобы литера читалась в облаке поднимавшегося от пепелища дыма, а Хичкок настаивал на подушке. Окончательный монтаж "Ребекки" делал продюсер.

В 1948 году Хичкок снял свой первый цветной фильм - "Веревка", тут он впервые выступил в роли продюсера.

В 1940-е годы Хичкок снимал примерно по фильму в год, а с 1948 года сам же их и продюсировал. В его фильмах снимались такие звезды, как Кэри Грант, Джимми Стюарт и Грейс Келли.

Пика своей карьеры Хичкок достиг в 1950-е годы с крупнобюджетными проектами "Неприятности с Гарри", "Поймать вора", "К северу через северо-запад" и многими другими. Начиная с 1950-х, режиссер работал на телевидении и снимал сериал "Альфред Хичкок представляет". После шедевров европейского арт-хауса "Окно во двор" (1954) и "Головокружение" (1959) режиссер стал применять еще более экспериментальные, даже шокирующие приемы.

Свой последний фильм Альфред Хичкок снял в 1976 году. Это была картина "Семейный заговор". В 1979 году Американский институт киноискусства вручил Хичкоку премию "За достижения всей жизни", а незадолго до его смерти английская королева Елизавета II возвела Хичкока в звание дворянина.

Робин Бейкер - о реставрации фильмов Хичкока

Интересные факты из жизни Альфреда Хичкока Хичкок на протяжении всей жизни боялся полицейских и ни разу не сел за руль автомобиля из-за того, что в детстве за небольшой проступок по совету отца его заперли на десять минут в камере отделения полиции. После того как его выпустили, полицейский сказал ему, что именно так наказывают плохих людей. В дальнейшем из-за боязни полицейских многие его фильмы были построены на подсознательном страхе перед несправедливым обвинением и преследованием. Хичкок на протяжении всей жизни боялся полицейских и ни разу не сел за руль автомобиля из-за того, что в детстве за небольшой проступок по совету отца его заперли на десять минут в камере отделения полиции. После того как его выпустили, полицейский сказал ему, что именно так наказывают плохих людей. В дальнейшем из-за боязни полицейских многие его фильмы были построены на подсознательном страхе перед несправедливым обвинением и преследованием. Хичкок страдал овофобией (или яйцефобией) - боязнью предметов овальной формы, и очень нервничал при виде куриного яйца, поданного официантом. Альфред Хичкок наизусть знал названия и расположение нью-йоркских улиц, а также график движения поездов в большинстве штатов. Когда у жены Хичкока случился инсульт, он все время, пока его жене делали медицинские процедуры, просидел в ресторанчике напротив. В дальнейшем он никогда не приближался к этому ресторанчику, так как помнил все те чувства, что он испытал, когда его жена попала в больницу.



В институте "Стрелка" рассказали о влиянии Хичкока на современное кино

Режиссерский почерк Хичкока

Излюбленные герои Хичкока — люди, попавшие в ловушку обстоятельств. Сюжетные ситуации, как правило, распадаются на три категории:

Ошибочно подозреваемые в преступлении, которое они не совершали, вынуждены вести собственное расследование, чтобы доказать свою невиновность ("Жилец", "39 ступеней", "Диверсант", "Незнакомцы в поезде", "Я исповедуюсь", "Поймать вора", "Не тот человек", "К северу через северо-запад", "Исступление").

Роковая женщина сбивает любовника с пути истинного, как правило, чтобы погибнуть вместе с ним ("Шантаж", "Саботаж", "Ребекка", "Дурная слава", "Головокружение", "Марни").

Классический детектив: расследование убийства, зачастую совершенного психически ненормальным ("Тень сомнения", "Веревка", "Окно во двор", "Психо", "Исступление").

Хичкок использовал в съемках своих фильмов индивидуальный кинематографический прием - съемку с точки зрения персонажа. В этот момент камера была расположена так, что зритель видел сцену глазами персонажа.

Еще Хичкок был известен своими камео. Он обожал появляться в эпизодах в своих фильмах: то в образе случайного прохожего, то в образе уличного зеваки.

Камео Роль, как правило эпизодическая (на киноэкране, в театральной постановке, видеоигре и т.д.), в которой выступает известная персона - реальная (режиссер, актер, политик и т. д.) или являющаяся, например, узнаваемым кинообразом. Иногда в такой ситуации известная персона (или актер, сыгравший ее в первоначальной постановке) приглашается, чтобы играть "самого себя". Было замечено и фирменное пристрастие Хичкока снимать в главных ролях "холодных" блондинок (Марлен Дитрих, Грейс Келли, Вера Майлз, Ким Новак, Джанет Ли, Типпи Хедрен, Клод Жад).

Роль, как правило эпизодическая (на киноэкране, в театральной постановке, видеоигре и т.д.), в которой выступает известная персона - реальная (режиссер, актер, политик и т. д.) или являющаяся, например, узнаваемым кинообразом. Иногда в такой ситуации известная персона (или актер, сыгравший ее в первоначальной постановке) приглашается, чтобы играть "самого себя". Было замечено и фирменное пристрастие Хичкока снимать в главных ролях "холодных" блондинок (Марлен Дитрих, Грейс Келли, Вера Майлз, Ким Новак, Джанет Ли, Типпи Хедрен, Клод Жад).



Саспенс

Саспенс (англ. suspense - неопределенность, беспокойство, тревога ожидания, приостановка; от лат. suspendere - подвешивать) - состояние тревожного ожидания, беспокойства. В английском языке этот термин широко употребляется при описании бытовых и жизненных ситуаций. В русском языке этот термин употребляется только применительно к кинематографу, видеоиграм и изредка к литературе: словом "саспенс" обозначают художественный эффект, особое продолжительное тревожное состояние зрителя при просмотре кинофильма, а также набор художественных приемов, используемых для погружения зрителя в это состояние. Саспенс в основном применяется в триллерах и в фильмах ужасов, а так же в хоррор-играх.

Использование саспенса в кинематографе обычно связывают с именем Альфреда Хичкока, признанного "мастером саспенса". Хичкок умел искусно создавать в своих фильмах атмосферу тревожной неопределенности, напряженного ожидания, боязни неизвестного, предчувствия чего-то ужасного. Вслед за Хичкоком этот прием получил широкое распространение и в голливудском кино, и в кинематографах других стран. Одним из самых ярких примеров применения саспенса стал фильм ужасов "Хеллоуин" (США, 1978, 91 мин.) режиссера Джона Карпентера.

В институте "Стрелка" прошла лекция под названием "Саспенс Хичкока"