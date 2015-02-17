Работу фестиваля "Первозданная Россия" продлили до 23 февраля

В ЦДХ открылся фестиваль "Первозданная Россия"

Работу фестиваля природы "Первозданная Россия" в Центральном доме художника продлили на один день. Теперь экспозиция будет работать до 23 февраля включительно.

Более того, организаторы мероприятия подготовили специальную программу на последние три дня работы "Первозданной России".

Так, в субботу, 21 февраля, пройдут премьера фильма "Черный гриф. Белый сип" и встреча с авторами картины Кириллом Беловым и Кириллом Флугом. Также в этот день покажут ленты "Остров белых птиц", "Отшельники реки Пры", "Курилы – русская земля" и другие. Кроме того, посетители выставки встретятся с путешественником и фотографом Олегом Смолием.

22 февраля в рамках экспозиции выступят фольклорные коллективы народов Севера, пройдут мастер-классы по северной хореографии, изготовлению поделок и игре на национальных инструментах. Мероприятия будут приурочены к Дню ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.

В детской зоне выставки с малышами встретятся сотрудники Московского зоопарка. Пройдут уроки резьбы по дереву и художественной вышивке.

В понедельник, 23 февраля, гостей "Первозданной России" ждет празднование Масленицы. Посетителей накормят блинами с медом и вареньем и горячим чаем.

Напомним, фестиваль природы "Первозданная Россия" открылся 23 января в Центральном доме художника. На нем представлено около пятисот фотографий животных и природы. Помимо экспозиции снимков организаторы подготовили обширную культурно-познавательную программу с лекциями, мастер-классами, кинопоказами и концертами.