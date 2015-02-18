Более 300 человек эвакуированы из Российского университета нефти и газа

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Сотрудники полиции эвакуировали 350 человек из Российского государственного университета нефти и газа им. Губкина, расположенного на Ленинском проспекте, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Эвакуация связана с поступившим в службу "02" звонком об угрозе взрыва в учебном заведении.

"В данный момент кинологи заняты обследованием помещений", - пояснил собеседник агентства.

Напомним, накануне в Москве из-за звонка о бомбе эвакуировали посетителей и сотрудников из торгового центра "Охотный ряд". Всего были выведены 1,7 тысячи человек.

А 12 февраля около 2,5 тысячи человек эвакуировали из здания Верховного суда России из-за поступившего сообщения о бомбе.