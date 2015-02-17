ТЦ "Охотный ряд" эвакуировали из-за звонка о бомбе

Фото: ТАСС/Алексей Панов

Из торгового центра "Охотный ряд" эвакуировали посетителей и сотрудников, сообщает корреспондент M24.ru с места событий.

На место случившегося прибыли сотрудники полиции. Причину эвакуации в торговом центре не пояснили.

МИА "Россия сегодня" отмечает, что эвакуация проводится из-за сообщения о якобы заложенной бомбе. Всего были выведены 1,7 тысячи человек.

Отметим, что осенью прошлого года эвакуировали 400 человек из числа посетителей и сотрудников гостиницы "Москва", которая находится рядом с "Охотным рядом". Там неизвестный сообщил о якобы заложенной бомбе.