Бомбу на Ленинградском вокзале не обнаружили

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

Ленинградский вокзал частично эвакуировали в пятницу, 6 февраля, после сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщили M24.ru в пресс-службе в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.

В настоящее время вокзал работает в обычном режиме. Территорию проверили кинологи, взрывное устройство обнаружено не было.

Ранее МИА "Россия сегодня" сообщало, что с вокзала эвакуировали почти 300 человек.

Напомним, ночью 3 февраля более сотни пассажиров Ленинградского вокзала были вынуждены коротать часы в ожидании своего поезда на улице. На пульт дежурного поступило сообщение, что вокзал заминирован. В полночь всех людей из здания эвакуировали, на место прибыли оперативные службы.

Строение обследовали кинологи и взрывотехники, но бомбы не обнаружили. Проверка заняла более двух часов. Как сообщили полицейские, телефонного террориста удалось задержать на Казанском вокзале.