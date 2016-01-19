Обязательную активацию абонементов ввели на трех направлениях ж/д

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Проезд по абонементу "на количество поездок" на Павелецком и Горьковском направлениях стал возможен только при его обязательной активации, сообщает пресс-служба ЦППК. Ранее прикладывать абонемент к турникету в начале и в конце пути нужно было только на Ярославском направлении.

Если же пассажир не "откроет" поездку на станции отправления, турникеты на станции прибытия не будут открываться, а человек будет считаться безбилетным.

Это требование – первый шаг по внедрению электронного кошелька на железной дороги. С его появлением пассажирам не нужно будет записывать на карту билет до конкретного пункта назначения – потребуется только приложить карту к турникету или валидатору в начале и в конце пути. Система сама спишет необходимую сумму.

Добавим, в 2016 году на всем Октябрьском направлении железной дороги билет на электричку можно будет оплатить банковской картой. Пилотный проект по использованию банковских карт MasterCard между Москвой и Тверью запустили в ноябре 2015 года. Купить билет с помощью карты можно как в пригородной кассе, так и в билетном автомате.

Ранее m24.ru cообщало, что на 57 станциях метро появится возможность оплаты проезда по международной технологии PayPass. Для этого нужно иметь при себе карты или устройства, оснащенные такой технологией, и приложить их к турникету. Первый турникет, работающий по системе бесконтактной оплаты, установили на станции "Котельники".