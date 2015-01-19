Москва разработает дешевые туристические предложения для жителей Крыма

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Туристы из Крыма смогут посетить столицу по спецпредложениям, которые подготовит комитет по туризму и гостиничному хозяйству. Об этом M24.ru рассказал глава ведомства Сергей Шпилько. По его словам, туристический пакет, рассчитанный на выходные, обойдется крымчанам в пределах 5-7 тысяч рублей. Кроме того, будет проработана скидка на авиаперелет.

Как рассказал Сергей Шпилько, вопрос о создании специальных туристических предложений для Крыма и Севастополя проработают столичный комитет и Федеральное агентство по туризму. "Это актуальная тема. Взять крымчан на бюджет мы не можем, но стоит проработать для них специальные турпакеты на выходные. Мы обговорим эту тему с Федеральным агентством по туризму ", - сказал глава Москомтуризма.

Шпилько отметил, что в туристический пакет войдут базовые экскурсии по столице и проживание. В качестве бонуса будет добавлена небольшая скидка на перелет. "Стоимость туристического предложения может составить примерно 5-7 тысяч без перелета, в зависимости от наполнения. Мы также проведем переговоры с авиаперевозчиками насчет скидок на билет, поскольку предложение должно быть приемлемо в совокупности с затратами на перелет", - сказал Сергей Шпилько.

Председатель правовой комиссии Российского союза туриндустрии Георгий Мохов рассказал M24.ru, что специальное предложение заинтересует крымчан, при этом скидка на авиаперелет в таком пакете очень важна. "Главное, что препятствует туристам посетить то или иное место - это цена на авиабилет. Сейчас билет до Симферополя стоит около восьми тысяч рублей, потому что не сезон, а ближе к лету ценник поднимается до 18 тысяч. Важно, чтобы власти договорились с авиакомпаниями о серьезной скидке порядка 30%", - сказал Мохов.

Отметим, что перед новогодними праздниками комитет по туризму провел масштабную рекламную кампанию по привлечению туристов из Санкт-Петербурга. Как рассказал Сергей Шпилько, многие жители северной столицы откликнулись на приглашение. "Например, в передвижной туристско-информационный центр возле ВДНХ больше всего обращались именно гости из Петербурга", - отметил глава комитета.

Москомтуризм активно занимается продвижением специализированных туров. Так, для осеннего сезона было разработано три вида путевок выходного дня, сообщал Сергей Шпилько. Есть уикенды "Молодежный", "Семейный" и тариф "Школьный" на каникулы. Эти программы также в основном рассчитаны на приезжающих в Москву россиян. Созданы новые экскурсионные программы на выходные: экскурсия по Кремлю с аудиокартой-путеводителем "Московский Кремль" на семи языках, "Ночная Москва" и "Огни Москвы". Их стоимость варьируется от 1 до 9 тысяч рублей в зависимости от количества дней и экскурсий.

Майя Соерова