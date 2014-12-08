Усадьба купцов Прохоровых-Хлудовых открылась для экскурсий

Состоялась первая экскурсия по усадьбе Прохоровых-Хлудовых

Усадьба российских промышленников Прохоровых-Хлудовых в Подсосенском переулке открылась для всех желающих. Посетить памятник архитектуры можно будет один раз в месяц. Как рассказал М24.ru автор маршрута, краевед Денис Ромодин, ближайшая экскурсия запланирована на конец января.

Попасть на экскурсию можно по предварительной записи. Рассчитана она как на подростков, так и людей старшего возраста.



Здание усадьбы, построенное в конце XVIII торговцем серебряными изделиями Алексеем Потепаловым, сохранило до наших дней не только стены, но и внутренние убранства: купеческую гостиную, колоннаду, расписные потолки.

В XIX веке особняк принадлежал Прасковье Хлудовой и ее мужу Константину Прохорову (владельцу Трехгорной мануфактуры). После смерти отца Прасковья вместе с сестрами стала владелицей фабрик, Егорьевской бумагопрядильной и Норской льняной мануфактур.

В начале XX века в особняке жила невестка Прасковьи Хлудовой-Прохоровой - Лидия Прохорова, собравшая минералогическую коллекцию, которая насчитывала 3 тысячи образцов минералов со всех концов света.

Летом 2015 года усадьба Прохоровых-Хлудовых закроется на реставрацию, которая продлится примерно два года. После окончания работ экскурсии возобновятся и будут проходить чаще, чем раз в месяц.