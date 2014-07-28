Сергей Собянин объявил о присоединении парка "Останкино" к ВДНХ

Парк "Останкино" присоединят к ВДНХ - Собянин

На северо-востоке столицы будет создана единая парковая территория – ВДНХ, Главный ботанический сад и парк "Останкино", заявил Сергей Собянин в ходе осмотра территории музея-усадьбы. Как отметил мэр Москвы, 29 июля на заседании правительства будет принято распоряжение об объединении этих территорий.

"Эта территория непосредственно примыкает к ВДНХ, и принято решение сделать это единым парковым комплексом. Завтра на заседании правительства мы рассмотрим этот вопрос, и будет принято распоряжение об объединении этих территорий", – сказал Сергей Собянин.

По словам мэра, новая территория станет самой большой зоной отдыха в Москве – около 540 гектаров. При этом Ботанический сад останется в ведении РАН, но физически больше не будет отделен. Как пояснил Собянин, парки "будут функционировать в рамках единой благоустроенной территории".

Как отметил мэр, благоустройство парка, начатое в 2012 году, закончится в сентябре 2014 года. По итогам работы "Останкино" получит облик пейзажного парка XVIII- XIX веков, но он будет полностью приспособлен для современных москвичей: там уже реконструированы пруды, сделаны дорожки и строится скейт-парк, который будет самым крупным в Европе.

При этом завершается разработка проекта реставрации усадьбы "Останкино", причем дворец уже подготовлен к началу работ.

Напомним, строители завершают реконструкцию парка Останкино, начатую в 2012 году. В результате благоустройства в парке уже появились вело- и фитнес-маршруты, а также конная трасса и бесплатный Wi-FI.

Дизайн скамеек, садовых качалок, бельведера и беседок, на которые впоследствии нанесут герб Шереметевых, реставраторы составляли по чертежам и фотографиям, найденным в ходе историко-архитектурных исследований.

Также в парке появился фитнес-маршрут протяженностью 14 километров, где через каждые 300-400 метров установили различные спортивные тренажеры. Кроме того, в парке проложено около 7 километров транзитных веломаршрутов и размещена 21 велопарковка.

В парке "Останкино" появился фитнес-маршрут на 14 километров

Строители также реконструировали конюшню и создали конную трассу длиной более 4 километров. Кроме того, рабочие почистили Садовый и Останкинский пруды и устанавливают там плавающие фонтаны. Также в скором времени в парке появятся кормушки для птиц и дизайнерские скворечники.

Для обеспечения безопасности в парке поставили 100 камер видеонаблюдения и систему голосового оповещения.

Напомним, заборы между музеем-усадьбой "Останкино" и Ботаническим садом убрали 26 июня. Ранее заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что территория ВДНХ будет соединена с Ботаническим садом и Останкинским парком. Таким образом, площадь выставки увеличится с 240 до 540 га.

Напомним, ВДНХ в этом году отметит 75-летие. В честь юбилея Сергей Собянин предложил вернуть центру историческое название и "освежить" его территорию. 15 мая ВВЦ был переименован в ВДНХ. Вновь заработали 17 исторических фонтанов, территорию выставки освободили от большей части нецивилизованной торговли. Всего было ликвидировано порядка 300 различных незаконных строений. Треть выставки занимает большая пешеходная зона, в августе там появятся велодорожки и велопарковки.

Как изменится ВДНХ после реконструкции



В рамках масштабной реконструкции на ВДНХ восстановят уникальные светильники, дизайн которых разрабатывался в 30-е и 50-е годы прошлого века. Сейчас специалисты отливают четырнадцать новых фонарей, в точности соответствующих историческим. Недавно в план работ добавили еще десять опор. Пока не удастся восстановить исторические светильники, временно будут подобраны современные, близкие по форме.

Кроме того, установят двенадцать фонарей паркового типа. В настоящее время на территории ВДНХ сохранились колонны 50-х годов, на которых крепятся современные светильники. При реставрации их очистят от старой краски и покрасят в темно-зеленый цвет.