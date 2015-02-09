На месте свалки в Некрасовке построят парк развлечений

Фото: ТАСС/Игорь Чабаненко

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) в Некрасовке планируют превратить в парк развлечений, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на застройщика – группу компаний "Мортон".

По словам главы ГК Александра Ручьева, участок уже выкуплен, а к маю завершится подготовительный этап. После этого "Мортон" приступит к рекультивации земель, а полностью парк будет построен в 2017 году.

Концепция парка предполагает, что основной акцент будет сделан на активном отдыхе, причем это позволяет рельеф – перепад высот на полигоне доходит до 35 метров. Летом там будут велосипедные дорожки, скалодром, трасса для маунтинбайков и места для пикников.

Зимой в парке будут склоны для сноуборда и тюбинга, а также лыжные трассы.

Ручьев добавил, что рекультивацию земель будут проводить тремя способами: с помощью бактерий, уничтожающих органику, частичная замена грунта и искусственное покрытие.

Проект будет реализован вместе с иностранными компаниями – в частности, с датской COWI, у которой есть большой опыт реализации таких проектов.

Добавим, что площадь, которую занимает полигон ТБО в Некрасовке, составляет 17,5 гектара. Прием отходов там был завершен в 2000 году, но до 2010 туда свозили строительный мусор.

Работы проведут на территории 2,6 гектара. Сейчас на участке расположены производственные и вспомогательные корпуса, в ходе работ их снесут.

Кстати, осенью 2014 года в Некрасовке построили новый крупный микрорайон, включающий в себя 50 жилых домов и социальную структуру - в частности, три детских сада, готовых принять в общей сложности 660 детей, и три школы на 2200 учащихся. Кроме того, там по просьбам жителей был закрыт завод "Эколог", на котором производилась утилизация биологических и медицинских отходов.

Также M24.ru сообщало, что объявлен конкурс для определения техзаказчика на рекультивацию (экологическое и экономическое восстановление земель) территории "Эколога".

К 2017 году в районе планируют открыть станцию метро "Некрасовка". Благодаря этому добираться до других районов Москвы станет проще и быстрее. Новая станция станет конечной в новой Кожуховской линии Московского метрополитена.