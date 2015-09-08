Главной экопроблемой города 84% москвичей назвали большое скопление машин

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Большинство москвичей назвали большое скопление машин главной экологической проблемой города. 84 процента горожан считают эту проблему "важной" и "крайне значимой".

Такие результаты показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследователи опросили 1,5 тысячи человек. У 60 процентов из них в семье есть минимум один автомобиль.

61 процент жителей города также беспокоит высокий уровень загрязнения воздуха в Москве. 32 процента москвичей жалуются на недостаток зеленых насаждений. Применением реагентов для уборки снега в зимний период недовольны 65 процентов горожан.

58 процентов опрошенных основным источником загрязнения воздуха считают автомобили. Причем чаще об этом говорят пожилые люди – 74 процента. Чтобы улучшить экологическую обстановку 56 процентов респондентов считают необходимым уменьшить количество машин в городе.

"Москва в цифрах": Экология города

40 процентов полагают, что проблема в высокой концентрации зон деловой активности в центре города. За то, чтобы увеличить пешеходные улицы высказались 70 процентов опрошенных. 61 процент опрошенных готовы поддержать введение запрета на продолжительный разогрев двигателя во дворах и зонах отдыха.

Бороться с пробками путем повышения штрафов за неправильную парковку согласны 71 процент, 63 процента поддерживают запрет на въезд в город машин класса ниже евро-3, а за введения платного въезда в отдельные районы города высказалась 52 процента опрошенных.

Напомним, этой осенью собираются принять экологическую стратегию Москвы, разработанную вплоть до 2030 года.

В июне 2014 года столичные власти утвердили постановление об основных положениях новой экологической политики Москвы до 2030 года. Приоритетом стало сохранение экосистемы и природных ландшафтов. Кроме того, в Москве будут серьезно ограничивать загрязнение окружающей среды.

Планируется использовать современную природоохранную практику, увеличивать количество транспорта на электрическом и газовом топливе, внедрять инновационные технологии очистки выбросов загрязняющих веществ, увеличивать площади зеленых насаждений, решать вопросы переработки отходов.