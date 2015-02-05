Реконструкция Курьяновских очистных сооружений завершена

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Реконструкция Курьяновских очистных сооружений завершилась, работы проводились в течение трех лет, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

По словам замглавы департамента строительства Москвы Виктора Корнеева, теперь очистка там производится не с помощью хлорки, а с применением гипохлорита натрия. "Это существенно улучшает качество очистки воды", - цитирует его пресс-служба.

Ведущий инженер Курьяновской станции очистных сооружений Владимир Мухин рассказал, что качество очистки воды после реконструкции заметно улучшится, в первую очередь за счет удаления из воды соединений азота и фосфора. Эти соединения провоцируют рост сине-зеленых водорослей, которые поглощают кислород, приводят к "цветению" водоемов и гибели рыбы.

"В результате улучшится экологическая обстановка в близлежащих районах: Печатники, Марьино, Коломенское и Нагатино", - приводит пресс-служба Стройкомплекса слова Владимира Мухина.

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С 2011 года на Курьяновских очистных сооружениях были полностью реконструированы восемь аэротенков (резервуаров, по которым протекает сточная вода, смешанная с илом, где происходит биохимическая очистка сточной воды), двенадцать отстойников, подводящие и отводящие каналы.

В пресс-службе отметили, что ежедневно на строительной площадке трудились 360 человек, работы велись в две смены, чтобы обеспечить необходимые темпы реконструкции и сдать объект заказчику в срок.

Ранее глава департамента природопользования столицы Антон Кульбачевский заявил, что до конца 2018 года "Мосводоканал" потратит на реконструкцию водоочистных сооружений 22 млрд рублей. Всего под контролем "Мосводоканала" работают четыре станции аэрации: Курьяновская, Люберецкая, Южнобутовская и Зеленоградская.

Весной прошлого года стало известно, что Курьяновские очистные сооружения планируется накрыть колпаками к 2016 году, а Люберецкие – к 2018-му. Таким образом предполагалось остановить распространение неприятных запахов, которые источают станции.

Курьяновские станции аэрации – старейшие в Москве очистные сооружения, первая очередь которых была введена в эксплуатацию в 1950 году. Они расположены на юго-востоке Москвы и занимают площадь 160 гектаров. Проектная производительность сооружений составляет 3 миллиона кубометров метров в сутки. С 2012 года все сточные воды, прошедшие полный цикл очистки на Курьяновских очистных сооружениях, подвергаются ультрафиолетовому обеззараживанию перед сбросом в Москву-реку.

На данный момент в Москве работают Курьяновские, Люберецкие, Южнобутовские и Зеленоградские очистные сооружения. На них проходят очистку все хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды, поступающие в городскую систему канализации.