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Экология

2 февраля, 12:45

По рабочей версии МЧС, неприятный запах исходит из московских коллекторов

экология неприятный запах

Фото:ТАСС/Владимир Зенин

Неприятный запах по предварительным данным исходит из московских коллекторов, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"По предварительным данным, неприятный запах идет от коллекторов, но конкретный источник на данный момент не установлен", - добавили в пресс-службе.

Однако в "Мосводостоке", "Москоллекторе" и "Мосводоканале" эту информацию не подтвердили.

По информации московского МЧС, по сравнению со вчерашним днем, сегодня поток обращений от граждан о неприятном запахе уменьшился.

Напомним, вечером 1 февраля москвичи начали жаловаться на сильный запах бензина и газа, который чувствуется в некоторых районах города.

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Сотрудники МЧС провели замеры воздуха в столице после жалоб горожан на неприятный запах, но не выявили в нем вредных веществ. Во всех округах были созданы оперативные группы для мониторинга состояния воздуха, проверки пока не закончились.

При появлении резкого неприятного запаха на улице москвичей просят звонить по номеру "101" или телефону доверия Главного управления МЧС РФ по Москве: 8 (495) 637-22-22, номеру горячей линии столичного департамента природопользования (495) 644-20-77.

Анатолий Федотов

Сюжет: Экология столицы

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