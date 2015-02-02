По рабочей версии МЧС, неприятный запах исходит из московских коллекторов

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Неприятный запах по предварительным данным исходит из московских коллекторов, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
"По предварительным данным, неприятный запах идет от коллекторов, но конкретный источник на данный момент не установлен", - добавили в пресс-службе.
Однако в "Мосводостоке", "Москоллекторе" и "Мосводоканале" эту информацию не подтвердили.
По информации московского МЧС, по сравнению со вчерашним днем, сегодня поток обращений от граждан о неприятном запахе уменьшился.
Напомним, вечером 1 февраля москвичи начали жаловаться на сильный запах бензина и газа, который чувствуется в некоторых районах города.
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Сотрудники МЧС провели замеры воздуха в столице после жалоб горожан на неприятный запах, но не выявили в нем вредных веществ. Во всех округах были созданы оперативные группы для мониторинга состояния воздуха, проверки пока не закончились.
Анатолий Федотов