На фестивале варенья испекут трехметровый пирог

Фото: m24.ru / Александр Авилов
В столице в рамках фестиваля варенья собираются испечь гигантский пирог. Его диаметр составит три метра. Приготовят сладкое угощение 7 августа, а попробовать его можно будет 8 августа.
Печь пирог предстоит кондитерам Красногорского хлебокомбината. Сладкий объект украсят ягода и фруктами из теста. Начинка будет из ягодного варенья. Узнать, каков пирог на вкус, смогут около тысячи человек.
Угощение доставят на площадку "Окно в Париж", расположенную на Тверской площади, в день открытия фестиваля, 8 августа. Тематически эта зона будет посвящена клубнике, так что здесь удастся увидеть и еще один гигантский кулинарный шедевр - клубничный леденец весом в 100 килограмм.
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Напомним, что десятидневный фестиваль "Московское варенье", который пройдет с 8 по 17 августа, продолжит традицию культурных и гастрономических фестивалей и ярмарок столицы. Он расположится на 19 тематических площадках по всей Москве.
Ожидается, что на праздник приедут участники из 12 стран и 25 регионов России. Среди них - 3 тысячи магазинов и около 1,5 тысяч кафе. В рамках фестиваля будет создан паспорт путешественника. Посетители, получившие такие паспорта, смогут поучаствовать в специальном квесте. Организаторы надеются, что участие в нем примут около 20 тысяч человек.
- на Арбате,
- на Площади Революции,
- в Новопушкинском сквере,
- в Климентовском переулке,
- на Крымской набережной возле "Музеона",
- в Камергерском переулке,
- на Тверской площади
- на Манежной площади
- Ленинградский проспект, владение 62,
- Проспект Мира, дом 119,
- Семеновская площадь, владение 4,
- улица Белореченская, дом 2,
- Ореховый бульвар, дом 14,
- улица Профсоюзная, дом 41,
- улица генерала Ермолова, дом 4,
- улица Сходненская, дом 56,
- площадь Юности (Зеленоград),
- Сиреневый бульвар, владение 1,
- поселок Московский, микрорайон 1, дом 49
Расписание фестиваля можно найти здесь.
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