На фестивале варенья испекут трехметровый пирог

Фото: m24.ru / Александр Авилов

В столице в рамках фестиваля варенья собираются испечь гигантский пирог. Его диаметр составит три метра. Приготовят сладкое угощение 7 августа, а попробовать его можно будет 8 августа.

Печь пирог предстоит кондитерам Красногорского хлебокомбината. Сладкий объект украсят ягода и фруктами из теста. Начинка будет из ягодного варенья. Узнать, каков пирог на вкус, смогут около тысячи человек.

В столице пройдет фестиваль "Московское варенье"

Угощение доставят на площадку "Окно в Париж", расположенную на Тверской площади, в день открытия фестиваля, 8 августа. Тематически эта зона будет посвящена клубнике, так что здесь удастся увидеть и еще один гигантский кулинарный шедевр - клубничный леденец весом в 100 килограмм.

Художники готовятся к фестивалю "Московское варенье"

Напомним, что десятидневный фестиваль "Московское варенье", который пройдет с 8 по 17 августа, продолжит традицию культурных и гастрономических фестивалей и ярмарок столицы. Он расположится на 19 тематических площадках по всей Москве.

Ожидается, что на праздник приедут участники из 12 стран и 25 регионов России. Среди них - 3 тысячи магазинов и около 1,5 тысяч кафе. В рамках фестиваля будет создан паспорт путешественника. Посетители, получившие такие паспорта, смогут поучаствовать в специальном квесте. Организаторы надеются, что участие в нем примут около 20 тысяч человек.

Планируется, что площадки мероприятия расположатся по адресам:

на Арбате,

на Площади Революции,

в Новопушкинском сквере,

в Климентовском переулке,

на Крымской набережной возле "Музеона",

в Камергерском переулке,

на Тверской площади

на Манежной площади

Ленинградский проспект, владение 62,

Проспект Мира, дом 119,

Семеновская площадь, владение 4,

улица Белореченская, дом 2,

Ореховый бульвар, дом 14,

улица Профсоюзная, дом 41,

улица генерала Ермолова, дом 4,

улица Сходненская, дом 56,

площадь Юности (Зеленоград),

Сиреневый бульвар, владение 1,

поселок Московский, микрорайон 1, дом 49 Планируется, что площадки мероприятия расположатся по адресам:



Расписание фестиваля можно найти здесь.