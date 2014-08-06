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Культура

06 августа 2014, 16:49

На фестивале варенья испекут трехметровый пирог

еда пироги варенье Московское варенье свежий воздух фестивали и праздники

Фото: m24.ru / Александр Авилов

В столице в рамках фестиваля варенья собираются испечь гигантский пирог. Его диаметр составит три метра. Приготовят сладкое угощение 7 августа, а попробовать его можно будет 8 августа.

Печь пирог предстоит кондитерам Красногорского хлебокомбината. Сладкий объект украсят ягода и фруктами из теста. Начинка будет из ягодного варенья. Узнать, каков пирог на вкус, смогут около тысячи человек.

В столице пройдет фестиваль "Московское варенье"

Угощение доставят на площадку "Окно в Париж", расположенную на Тверской площади, в день открытия фестиваля, 8 августа. Тематически эта зона будет посвящена клубнике, так что здесь удастся увидеть и еще один гигантский кулинарный шедевр - клубничный леденец весом в 100 килограмм.

Художники готовятся к фестивалю "Московское варенье"

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Напомним, что десятидневный фестиваль "Московское варенье", который пройдет с 8 по 17 августа, продолжит традицию культурных и гастрономических фестивалей и ярмарок столицы. Он расположится на 19 тематических площадках по всей Москве.

Ожидается, что на праздник приедут участники из 12 стран и 25 регионов России. Среди них - 3 тысячи магазинов и около 1,5 тысяч кафе. В рамках фестиваля будет создан паспорт путешественника. Посетители, получившие такие паспорта, смогут поучаствовать в специальном квесте. Организаторы надеются, что участие в нем примут около 20 тысяч человек.

Планируется, что площадки мероприятия расположатся по адресам:
  • на Арбате,
  • на Площади Революции,
  • в Новопушкинском сквере,
  • в Климентовском переулке,
  • на Крымской набережной возле "Музеона",
  • в Камергерском переулке,
  • на Тверской площади
  • на Манежной площади
  • Ленинградский проспект, владение 62,
  • Проспект Мира, дом 119,
  • Семеновская площадь, владение 4,
  • улица Белореченская, дом 2,
  • Ореховый бульвар, дом 14,
  • улица Профсоюзная, дом 41,
  • улица генерала Ермолова, дом 4,
  • улица Сходненская, дом 56,
  • площадь Юности (Зеленоград),
  • Сиреневый бульвар, владение 1,
  • поселок Московский, микрорайон 1, дом 49


Расписание фестиваля можно найти здесь.

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Сюжет: Фестиваль "Московское варенье"

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