Движение на Вестминстерском мосту открыли спустя почти сутки после теракта



Вестминстерский мост в Лондоне 23 марта вновь открыли для пешеходов и транспорта, сообщает ТАСС. Менее суток назад здесь произошел теракт.

По мнению экспертов в сфере безопасности, британские власти пытаются показать общественности, что теракт не изменил нормального течения жизни лондонцев. Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила в парламенте, что лучшим ответом террористам, будет продолжение обычного ритма жизни при сохранении необходимой бдительности.

Теракт в Лондоне произошел 22 марта на Вестминстерском мосту, где мужчина на автомобиле сбил несколько человек. Водителя машины ликвидировали полицейские, одного из которых он ранил ножом. После случившегося 40 человек остаются в больнице, многие из них – в критическом состоянии. Погибли пять человек. Британские полицейские задержали не менее восьми человек в рамках расследования. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство".

