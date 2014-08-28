Дорогу от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы откроют в декабре

Автодорогу от Бусиновской развязки до Фестивальной достроят в срок

Автодорогу от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы и транспортную развязку на пересечении с Фестивальной улицей планируется открыть в декабре 2014 года, рассказал журналистам первый заместитель руководителя департамента строительства Петр Аксенов.

В настоящий момент завершаются основные бетонные работы. Сейчас на объекте работает 2,5 тысячи человек, во время укладки асфальта и проведения благоустройства численность персонала будет увеличена, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы. Аксенов подчеркнул, что на сегодняшний день строительство завершено на 80%.

Он добавил, что стоимость автодороги снижена на 9 миллиардов рублей - до 22 миллиардов рублей. Это стало возможным в результате оптимизации и корректировки проектно-сметной документации, пишет Агентство "Москва".

По словам Аксенова, помимо строительства дороги в проекте заложено возведение платной парковки на 8 тысяч машино-мест. Также существуют планы по продлению дороги в сторону Дмитровского шоссе. "Проектная документация уже готова, она прошла экспертизу. Это вопрос времени и ресурсов", - заявил он.

Каким будет участок от Бусиновской развязки до Фестивальной

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявлял, что движение по автодороге от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы запустят до конца 2014 года. Дорога будет иметь по четыре полосы в каждую сторону. Она соединит три района Москвы, разделенные железнодорожными путями. После ее открытия москвичам удастся, к примеру, попасть из Головинского района в Западное Дегунино через Ховрино, не выезжая на МКАД.

Проектом предусмотрено строительство 19 эстакад общей протяженностью 4,38 километра, двух участков автодороги Москва - Санкт-Петербург и участка дороги Фестивальная улица – Талдомская улица. Вдоль всего участка от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы будут установлены шумозащитные экраны.

"Бусиновская развязка реконструируется для того, чтобы обеспечить заезд в город со строящейся платной дороги Москва - Санкт-Петербург", - отмечал Хуснуллин.