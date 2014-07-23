В Москве создадут новую карту дорожного движения

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Комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД), которую разрабатывают московские власти, будет опубликована на порталах правительства Москвы. Об этом в интервью M24.ru рассказал замглавы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Поляков.

"Сейчас мы разыгрываем первый этап конкурса, он включает разработку проектов организации движения улиц в пределах Третьего транспортного кольца, на вылетных магистралях и МКАД, - пояснил он. - Следующий этап ― это улицы от ТТК до МКАД. В Москве до сих пор нет общей полной и подробной схемы движения, которая бы увязывала все улицы. Нет такого документа, который можно посмотреть и понять, как организовано движение в столице".

По его словам, в дальнейшем планируется выложить карту для общего пользования на порталах правительства Москвы. "Конечно, она будет представлена в упрощенном варианте, но все схемы движения и развороты будут присутствовать", - отметил собеседник M24.ru.

Полное интервью с Александром Поляковым читайте здесь.

Напомним, в начале июля был объявлен конкурс на разработку схемы организации дорожного движения. Она охватит 730 улиц в границах Третьего транспортного кольца и само ТТК, 448 объектов в пределах Садового кольца и Садовое кольцо, а также 45 вылетных магистралей и МКАД. Схему разработают до 15 декабря 2014 года, на нее будет потрачено порядка 475 млн рублей. Она будет отражать действующее дорожное движение Москвы, а также содержать материалы по возможным корректировкам проблемных и аварийных участков. Победитель аукциона проведет инвентаризацию имеющихся парковочных мест, определит интенсивность движения машин. А также разработает проекты организации дорожного движения. Помимо этого, подрядчик должен будет разработать электронную версию схемы, провести мероприятия по исключению незаконных парковок транспорта в районе трамвайных путей и исключению заезда машин на трамвайные пути.

Отметим, что в рамках КСОДД может быть изменен скоростной режим на Бульварном кольце (до 40 км в час), Садовом (50 км) и ТТК (60 км в час).

Марина Курганская