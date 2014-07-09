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Москва 24

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Город

09 июля 2014, 17:40

Цена квадратного метра жилья в Новой Москве выросла до 80 тысяч рублей

дороги строительство жилье квартира стройкомплекс Москвы цена Марат Хуснуллин

Фото: mos.ru

За два года цена на жилье в Новой Москве выросла с 50 тысяч до 80 тысяч рублей за квадратный метр. Рост цен на недвижимость связана с развитием транспортной инфраструктуры на этой территории. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" расскахал заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Надо понимать, что два года назад здесь жилье было без транспортной доступности, с единственной возможностью доехать либо по Калужке, либо выехать на Киевское шоссе. Кроме того, жилье не было обеспечено социальной инфраструктурой. Сегодня то жилье, которое строится, стоит 80 тысяч, где-то уже 100 тысяч", - сказал он, отметив, что все жилье в Новой Москве сейчас обеспечивают и транспортной и социальной инфраструктурой.

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По его словам, на территории Новой Москвы должны пройти две линии скоростных трамваев. Первые линии появятся вдоль строящейся трассы Солнцево – Бутово. К 2017 году предусмотрено строительство маршрута "Чертановская" – "Новопеределкино" – "Коммунарка" – "Лесопарковая" и ответвление до Щербинки. Кроме того, в 2016 году будет открыта Московская кольцевая железная дорога. Она станет вторым пересадочным контуром столичного метро после Кольцевой линии.

Также в ближайшее время начнется реконструкция важной для ТиНАО автодороги от Южного Бутова до поселка Коммунарка. Дорожные работы пройдут на двух участках: будет реконструирована улица Центральная от Калужского шоссе в Коммунарке, а также построен участок дороги до примыкания к улице Академика Семенова в Бутове. Полностью завершить строительство планируется в 2015 году.

"Москва в цифрах": Строительство в Новой Москве

Кроме того, активно ведутся работы по реконструкции двух автодорог, которые завершатся до конца июля этого года. Речь идет об участке дороги от деревни Саларьево до деревни Мамыри и от деревни Рассказовка до городского поселения Московский. Также сейчас разрабатывается проект реконструкции автодороги Боровское шоссе – Киевское шоссе – деревня Ботаково через деревни Рогозинино и Верховье. Ее протяженность составит 11,6 километра. В 2014 году будет полностью подготовлена проектная документация. А уже через два года – в 2016 году – сразу две автомобильные дороги будут подведены к бизнес-аэропорту Остафьево.

Всего до 2016 года в Новой Москве планируется построить около 80 километров дорог.

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