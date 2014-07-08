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Город

08 июля 2014, 13:56

По новой улице у "Москва-Сити" смогут проезжать 4 тысячи машин в день

дороги автомобили Москва Сити проезд открытие движения

Фото: Агентство "Москва"

Новым проездом с односторонним движением за деловым центром "Москва-Сити" ежедневно смогут воспользоваться 4 тысячи автомобилистов, сообщил замруководителя ЦОДД Александр Поляков.

По его словам, одностороннее движение от Краснопресненской набережной к первому Красногвардейскому проезду поможет максимально разгрузить улично-дорожную сеть в тех местах, где возникают заторы.

Возможно, в скором времени движение по этому участку смогут сделать двусторонним. Однако на данный момент город только ведет переговоры с собственниками земли. Поляков уточнил, что вопрос о покупке частной земли пока не поднимался.

Около "Москвы-Сити" вводят новую схему движения

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По словам замглавы ЦОДД, сейчас на Пресненской набережной при съезде на ТТК нередко образуются серьезные заторы.

Напомним, что проезд с односторонним движением за деловым центром "Москва-Сити" открылся во вторник, 8 июля. Раньше этот участок дороги с одной стороны был обозначен плакатом "Парковка", а с другой перекрыт шлагбаумом рядом с контрольно-пропускным пунктом. Открытие нового участка даст возможность сократить путь 4000 автомобилей на 2,5 километра.

Сюжет: Строительство делового центра "Москва-Сити"

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