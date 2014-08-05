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05 августа 2014, 11:50

Базовскую и Весеннюю улицы на севере Москвы расширят до четырех полос

дороги транспорт улицы проекты Западное Дегунино строительство дорог проектирование расширение улиц

Фото: ИТАР-ТАСС

К началу 2015 года улицу Базовская в Западном Дегунине расширят до четырех полос, сообщает во вторник, 5 августа, Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора группы компаний "Терра Аури" Дениса Бородако.

По его словам, до конца осени в жилом квартале на Базовской улице завершат строительство объездной дороги. Кроме того, до лета 2015 года планируется расширение улицы Весенняя также до четырех полос.

"Уже построен главный участок дороги, а до конца осени будет полностью завершен местный объездной проезд. В конце 2014 года начнется расширение улицы Базовская до четырех полос по всей длине до Коровинского шоссе. Работы планируется завершить до конца января 2015 года. К июню 2015 года мы расширим еще улицу Весенняя", - отметил Бородако.

После завершения работ ширина проезжей части Базовской улицы составит 15 метров, Весенней - 14 метров.

Кроме того, в жилом квартале на месте промзоны на улице Базовская построят две многоэтажные парковки на 2,6 тысяч машино-мест.

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"По проекту планировки территории паркинг предусмотрен справа от жилого комплекса, чуть ближе к Коровинскому шоссе, на площади нынешней промзоны", - подытожил он.

В жилой квартал на улице Базовская входит один монолитный и 11 панельных жилых корпусов общей площадью порядка 150 тысяч квадратных метров, включая учебно-образовательные и медицинские учреждения. Группа компаний "Терра Аури" по заказу правительства Москвы выступает в роли управляющей компании, технического заказчика и генерального проектировщика.

Ранее M24.ru сообщало, что движение по транспортной развязке на пересечении МКАД с Волгоградским проспектом откроют в конце августа 2014 года. В настоящее время там завершаются работы по строительству водостока, а также по благоустройству территории. Отметим, что на этом участке впервые применили технологию расширения дороги с сохранением "клеверного листа".

Новая развязка призвана улучшить транспортную ситуацию в районе Выхино-Жулебино и увеличить пропускную способность МКАД на 30-40 процентов. Общая протяженность развязки составляет 6,64 километров.

Помимо прочего, до конца 2014 года планируется завершить реконструкцию еще четырех развязок на МКАД: с Дмитровским шоссе, с Можайским Шоссе и с Мичуринским проспектом. Также частично будет запущено движение по Бусиновской развязке.

До конца года в Москве увеличат пропускную способность 230 улиц

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