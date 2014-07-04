В Москве появятся скоростные магистрали

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В Москве разработают свод правил по проектированию городских улиц и дорог, в котором закрепят понятие скоростных магистралей. Эти дороги должны будут обеспечивать транзитные потоки машин. На скоростных магистралях разрешат лишь ограниченное число съездов, а подъезды к торговым центрам будут запрещены. Как рассказал M24.ru заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Костин, первыми скоростными дорогами в Москве могут стать северный дублер Кутузовского проспекта и Северо-Западная хорда. Один из разработчиков новой классификации городских улиц и дорог, первый проректор МАДИ Павел Поспелов полагает, что скорость на этих магистралях будет на уровне 100 км в час.

"Для города нужно заложить основу, понятие скоростных дорог, которых сейчас нет. Они появятся в функциональной классификации городских улиц и дорог. Скоростные дороги должны обеспечивать транзитные потоки, когда движение максимально удалено от домов. С их помощью можно будет решить вопрос связанности территорий Москвы", - сказал Сергей Костин.

По словам Костина, если в Москве будет решена задача организации скоростных магистралей, это разгрузит центральные улицы, такие, как Тверская и Садовое кольцо.

Статус скоростных магистралей могли бы получить северный дублер Кутузовского проспекта, Северо-Западная хорда. "Мы хотели бы, чтобы хорды централизованно пересекали Москву, работали в другом скоростном режиме, с большей пропускной способностью. Скоростные дороги по протяженности должны занимать 2-3% улично-дорожной сети, но при этом собирать до 60% всего трафика", - рассказал он.

Увеличивать пропускную способность МКАД будут за счет изменения планировочных решений развязок - строительства направленных съездов и запрета на строительство новых подъездов к торговым центрам. "Мы ведем переговоры с Crocus Group, руководством ТК "Садовод", ГК "Славянский мир". С помощью их инвестиций мы планируем построить направленные съезды, которые систематизируют въезды и выезды на их территории, при этом не перегрузят наши развязки на вылетных магистралях", - отметил Костин.

На сегодняшний день в Москве запланировано строительство трех хордовых магистралей – Северо-Западной, Северо-Восточной хорд и Южной рокады. По замыслу властей, эти хорды заменят Четвертое транспортное кольцо. Новые магистрали будут иметь съезды на МКАД, а также пересекаться между собой. Так, Северо-Западная и Северо-Восточные хорды планируется соединить в районе Фестивальной улицы, а Южная Рокада пересечет Северо-Западную хорду в районе Крылатское. Благодаря строительству хорд, автомобилисты смогут добраться из любого конца столицы в другой, минуя центр.

Как пояснил M24.ru первый проректор Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) Павел Поспелов, первая часть новой классификации городских дорог и улиц, которую разрабатывает МАДИ, должна быть готова к концу июля. в настоящий момент единых документов для проектировщиков дорог и улиц в столице нет.

По мнению Поспелова, строительство скоростных магистралей даст возможность автомобилистам разгоняться в городе до 100 км в час ."Если выбрать большие скорости, то пропускная способность упадет, а риск ДТП возрастет", - сказал он.

Поспелов отметил, что хорды в Москве могут строиться с минимальным количеством съездов - не чаще, чем каждые 5 км и на разных уровнях. "Местное движение должны обеспечивать местные объезды. Хорды, в то же время, могут проходить через жилую застройку, но тогда они должны быть подняты над проезжей частью, чтобы по ним не ездил общественный транспорт", - сказал он.

Транспортные проблемы крупных мегаполисов по всему миру, по словам президента Ассоциации дорожных научно-исследовательских организаций Олега Скворцова, решались путем строительства скоростных магистралей. "Доступ на них ограничен, то есть въехать можно только через транспортную развязку. При тех же самых параметрах, как и на других крупных магистралях, оборудованных многочисленными съездами, эти дороги имеют пропускную способность примерно в 1,5 раза больше", - отметил он. При этом эксперт считает, что разрешать водителям разгоняться на скоростных магистралях не стоит больше, чем до 80 км в час, так как эти трассы все же находятся в черте города.

Президент Национального объединения проектировщиков Михаил Посохин, в свою очередь, полагает, что участки скоростных магистралей можно прокладывать под землей. "Вопросы с определенными участками скоростных магистралей, которые затрагивают, к примеру, историческую застройку или другие довольно сложные узлы, можно решать за счет освоения подземного пространства", - сказал он.

По словам ведущего научного сотрудника Центрального научно-исследовательского и проектного института по градостроительству Александра Стрельникова, хорды в любом случае будут проходить через жилые районы. Если они не станут обслуживать прилегающие территории, то нужны дублеры, по которым могли бы перемещаться местные жители.

Строительство Северо-Западной хорды будет закончено к 2016 году. Предполагается, что эта хорда должна обеспечить связь между северо-восточными и юго-западными районами города, а также разгрузить центр Москвы, Третье транспортное кольцо и МКАД. С хордой будет пересекаться платный северный дублер Кутузовского проспекта. Инвестсоглашение на его строительство подпишут в сентябре. Планируется, что 11-километровая бессветофорная магистраль с 4 полосами для движения пройдет по эстакаде вдоль Смоленского направления Московской железной дороги.

Что касается Северо-Восточной хорды, то пока сроки ее строительства не определены. В мае 2014 года заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал M24.ru, что московские власти отменили четыре конкурса на строительство участков Северо-Восточной хорды. Хорду вновь выставят на торги в течение года, однако на этот раз объявят концессионный конкурс на строительство всей трассы целиком. Она также может стать платной.

По Южной рокаде в настоящее время разрабатываются проектные решения. Южная Рокада должна пройти от МКАД через Рублевское шоссе с выходом на Новую Ригу через "Рублево-Архангельское", а затем выйти на Аминьевское шоссе.

Наталья Савельева, Мария Солтыс