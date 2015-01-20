Москвичи выберут единый стандарт детского отдыха

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Москвичи могут принять участие в создании единого стандарта детского отдыха. Соответствующий опрос проходит в системе электронных референдумов "Активный гражданин".

В основу стандарта легли рекомендации, появившиеся во время работы краудсорсинг-проекта правительства Москвы. Теперь в ходе серии опросов горожане определят основные требования к детским лагерям. Среди прочего будут рассмотрены вопросы, связанные с инфраструктурой, программами отдыха и условиям проживания.

Во время первого голосования горожане определят перечень спортивных и досуговых объектов, которыми нужно оснастить все детские лагеря. Кроме того, респонденты решат, как будут храниться ценные вещи детей.

Краудсорсинг-проект "Московский стандарт летнего отдыха"

Отметим, в краудсорсинг-проекте, посвященном детскому отдыху, приняли участие более 7 тысяч человек. Большинство считает, что на территории лагеря должны быть площадки для волейбола, баскетбола и тенниса, а также компьютерные залы, парки и летние кинотеатры.

Также, по мнению участников краудсорсинг-проекта, ценности и чемоданы ребят должны находиться в охраняемых комнатах под видеонаблюдением. Однако вопрос о сохранности денег и телефонов остался открытым. Эксперты предлагают установить индивидуальные сейфы.

Весной департамент культуры начнет конкурсный отбор лагерей, где будут отдыхать по программам столичного правительства. Базы отдыха, не отвечающие новому стандарту, не смогут принимать участие в отборе.

Обсуждение проекта стандарта детского отдыха открылось на краудсорсинговой платформе правительства Москвы 10 ноября 2014 года. В нем приняли участие 7216 москвичей. В итоге они представили более пяти тысяч предложений.

Напомним, результаты обсуждений на краудсорсинговой платформе уже второй раз выносятся на референдум в "Активном гражданине". Ранее горожане разработали девять новых автобусных маршрутов, за которые позже проголосовали и "активные граждане".