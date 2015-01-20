Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

20 января 2015, 17:48

Москвичи выберут единый стандарт детского отдыха

дети отдых стандарты Активный гражданин летний лагерь

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Москвичи могут принять участие в создании единого стандарта детского отдыха. Соответствующий опрос проходит в системе электронных референдумов "Активный гражданин".

В основу стандарта легли рекомендации, появившиеся во время работы краудсорсинг-проекта правительства Москвы. Теперь в ходе серии опросов горожане определят основные требования к детским лагерям. Среди прочего будут рассмотрены вопросы, связанные с инфраструктурой, программами отдыха и условиям проживания.

Во время первого голосования горожане определят перечень спортивных и досуговых объектов, которыми нужно оснастить все детские лагеря. Кроме того, респонденты решат, как будут храниться ценные вещи детей.

Краудсорсинг-проект "Московский стандарт летнего отдыха"

Отметим, в краудсорсинг-проекте, посвященном детскому отдыху, приняли участие более 7 тысяч человек. Большинство считает, что на территории лагеря должны быть площадки для волейбола, баскетбола и тенниса, а также компьютерные залы, парки и летние кинотеатры.

Также, по мнению участников краудсорсинг-проекта, ценности и чемоданы ребят должны находиться в охраняемых комнатах под видеонаблюдением. Однако вопрос о сохранности денег и телефонов остался открытым. Эксперты предлагают установить индивидуальные сейфы.

Ссылки по теме

Весной департамент культуры начнет конкурсный отбор лагерей, где будут отдыхать по программам столичного правительства. Базы отдыха, не отвечающие новому стандарту, не смогут принимать участие в отборе.

Обсуждение проекта стандарта детского отдыха открылось на краудсорсинговой платформе правительства Москвы 10 ноября 2014 года. В нем приняли участие 7216 москвичей. В итоге они представили более пяти тысяч предложений.

Напомним, результаты обсуждений на краудсорсинговой платформе уже второй раз выносятся на референдум в "Активном гражданине". Ранее горожане разработали девять новых автобусных маршрутов, за которые позже проголосовали и "активные граждане".

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.

За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

Новые возможности в приложении "Активный гражданин"

В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать