Лодка с детьми перевернулась в Карелии



Лодка с пятью детьми перевернулась на Ладожском озере в Карелии, сообщает "Интерфакс". По предварительным данным, двое из них спаслись, еще троих ищут.

Сообщение о ЧП поступило в 21:35. В лодке находились подростки в возрасте от 16 до 18 лет. На место происшествия выехали инспекторы отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), сотрудники карельской поисковой службы и волонтеры.

Уточняется, что выбраться на берег удалось двоим подросткам 16 и 17 лет. Сейчас ведутся поиски остальных, по предварительным данным, они утонули. Личности всех пострадавших установлены – это местные жители, отдыхавшие на озере.