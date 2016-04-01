Как выстроить отношения между детьми разных возрастов в семье

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Психолог Юлия Дердо рассказала в эфире "Москвы FM", как воспитывать детей разных возрастов.

Старшие дети часто выполняют функции родителей, но прав больше у младших, отметила психолог. "Основная тенденция заключается в том, что родители наделяют старшего ребенка родительскими функциями: контролем, ответственностью, с него спрашивают.

И часто получается, что младших воспитывает подросток мать- или отец-одиночка и постоянно занятые бабушки и дедушки, которые этот процесс контролируют. Старший ребенок всегда наделяются ответственностью, а правами наделяют младшего ребенка", – пояснила она.

Психолог – о воспитании детей разных возрастов

По словам Дердо, родителям следует давать больше прав старшему. "Если старший чувствует ответственность, у него должны быть права. Иначе единственным способом реализовать свою власть у старшего ребенка будет агрессия по отношению к младшему", – сказала она.

Эксперт добавила, что по статистике старшие дети более ответственные, самостоятельные, проявляют лидерские качеств, а младшие чаще выбирают творческий путь, они более нежные и ласковые.

При этом если родители обращаются с одним ребенком жестче, чем с другим, у него во взрослом возрасте склонность к депрессии и суициду на 20 процентов сильнее, чем у единственных детей в семье.