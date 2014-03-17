Стоимость работ по компенсационному озеленению снижена на 10-15%

Фото: M24.ru

В Москве на 10-15% снизили стоимость проектных работ по компенсационному озеленению, сообщает Стройкомплекс Москвы. В городе вводится новая методика определения стоимости разработки дендропланов, а также проектов пересадки зеленых насаждений и работ по подбору участков компенсационного озеленения.

По словам председателя комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Игоря Солонникова, изменения коснулись состава и последовательности выполнения работ. Кроме того, сделан перерасчет цен на обследование при подборе участка озеленения.

Теперь при проектировании нового строительства работы по пересадке или удалению зеленых насаждений будут проводиться на специально подобранных для этих целей участках. Также должны учитываться планировочные ограничения и решения окружающей территории.

Что такое компенсационное озеленение Компенсационное озеленение – это посадка новых деревьев взамен уничтоженных или поврежденных на территории строящегося или проектируемого объекта либо денежная компенсация их стоимости. Такое озеленение производится на том же участке земли, где насаждения вырубались, и является обязательным для всех строительных и проектных организаций.

Компенсационное озеленение – это посадка новых деревьев взамен уничтоженных или поврежденных на территории строящегося или проектируемого объекта либо денежная компенсация их стоимости. Такое озеленение производится на том же участке земли, где насаждения вырубались, и является обязательным для всех строительных и проектных организаций.

Солонников отметил, что необходимость в корректировке возникла на фоне увеличения темпов городского строительства. На компенсационные работы по озеленению в 2014 году столичные власти выделили 1,8 миллиардов рублей.