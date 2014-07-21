Экс-главу управления департамента имущества будут судить за взятку

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Бывшего руководителя управления департамента имущества Москвы будут судить за взятку в размере 8 миллионов рублей, передает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, бывший чиновник вместе со своим пособником получили от представителя коммерческой фирмы и представителя ТСЖ 200 тысяч долларов и 1,6 миллиона рублей за продление аренды помещения. Сообщник экс-чиновника передавал деньги главному обвиняемому через третьего соучастника.

Кроме того, учредитель другой организации по указанию фигурантов дела заложил в банковскую ячейку 50 тысяч долларов в качестве взятки также за продление договора аренды. Однако деньги не были переданы в связи с задержанием фигурантов дела.

В Следственном комитете отмечают, что в ходе расследования было арестовано имущество и денежные средства фигурантов дела на сумму свыше 10 миллионов рублей.

В отношении чиновника и его пособника завели дело по статьям "Получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере" и "Приготовление к получению взятки". Дело в отношении третьего фигуранта, передававшего наличные экс-руководителю управления департамента, приостановлено из-за его тяжелого заболевания.