В рамках благоустройства набережной Яузы планируют создать пляжную зону

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В рамках благоустройства набережной реки Яузы планируется создать пляжную зону у Джамгаровского пруда, сообщил президент Московского государственного строительного университета (МГСУ) Валерий Теличенко.

"Сама река не может служить объектом купания, водного отдыха. Река небольшая по своей ширине, по глубине. Разрешить там официально купание с водными процедурами – это нереальная задача. А вот ближайшие Джамгаровские пруды, которые прилегают к реке, предполагается задействовать в благоустройстве парка "Яуза" с возможностью устроить пляжную зону", – цитирцует его слова Агентство "Москва".

Валерий Теличенко добавил, что работа над проектом может продлиться несколько лет. "Мы имеем такую идею, а над ее воплощением еще предстоит поработать с точки зрения и санитарных вещей, и строительных, и так далее. Это проект на длительное время, поэтапная работа на несколько лет", – сказал он.

Власти Москвы совместно с МГСУ разработают концепцию развития набережных Яузы. Вдоль реки планируется сделать непрерывный марафонский маршрут протяженностью 42 километра. Проект предполагает объединить берега Яузы от МКАД до Ростокинского акведука в единое пространство.