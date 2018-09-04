В Печатниках открылся парк для любителей мотоспорта

В Печатниках недалеко от берега Москвы-реки открылся новый городской Парк технических видов спорта. Раньше здесь находилась незаконная свалка с горами строительного мусора и твердых бытовых отходов. Как преобразилась территория и что ждет москвичей в новой парковой зоне – в материале портала Москва 24.

Фото: depostiphotos/mikdam

Незаконная свалка в Печатниках возникла более 20 лет назад. К началу 2010-х годов она представляла собой хаотичные навалы строительных грунтов и отходов. А в правительство Москвы поступали многочисленные жалобы на нарушение экологической обстановки в районе от местных жителей.

Начиная с 2011 года городские власти принимали меры по закрытию мусорки. Было прекращено незаконное складирование отходов, огорожена территория, въезды нелегального автотранспорта заблокированы с помощью заграждений из бетонных конструкций, навалов грунта и траншей. Также организовали видеонаблюдение. В 2015 году с территории вывезли большую часть мусора. А в июле 2016 года городские власти приняли распоряжение о ликвидации незаконной помойки.

Больше, чем просто гонки

На месте бывшей свалки решили создать уникальный парк для мотогонщиков, велосипедистов, а также просто для любителей погулять у реки. Проект благоустройства был обсужден и одобрен жителями района.

Новый парк разделен на пять основных зон со специальными трассами. Здесь есть трасса мотокросса для проведения соревнований на специальных мотоциклах, замкнутая трасса с естественными препятствиями, многофункциональная шоссейно-кольцевая трасса с крутыми поворотами, зона картинга, специальная велотрасса с контруклонами и скейтпарк. Для зрителей вдоль трасс установили удобные трибуны.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Кроме того, на территории парка обустроили площадку для экстренной посадки вертолетов МЧС и большую парковку.

Спортивное оборудование для мотокросса и картинга посетители могут арендовать прямо в парке. Для этого здесь предусмотрены два пункта проката. Также на территории есть выставочный павильон, медпункт и кафе. Юные посетители смогут провести время на современной детской площадке с игровым лабиринтом.

Для любителей велосипедных и пешеходных прогулок в парке проложили двухкилометровую дорожку, которая в зимнее время будет использоваться как лыжная трасса. Вдоль берега Москвы-реки появилась благоустроенная прогулочная набережная длиной с обустроенными лестничными спусками к воде, пикниковые зоны с мангалами и беседками.

Кроме того, парк озеленили: посадили деревья и кустарники, устроили цветники и засеяли газон. По всему парки расставили скамейки, беседки, урны, информационные стенды и навесы. А для комфортного и безопасного отдыха посетителей в вечернее время установили более трехсот новых фонарей и светильников и смонтировали системы видеонаблюдения.